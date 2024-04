Europol divulga perfil e origem das gangues mais perigosas do continente

A- A+

A Europol divulgou nesta sexta-feira o perfil e a origem das 821 organizações criminosas "mais perigosas" do continente, mostrando o funcionamento interno de gangues envolvidas em atividades que vão do tráfico de drogas ao tráfico de pessoas.

A Agência Europeia de Polícia, com sede em Haia, publicou um relatório que, pela primeira vez, "analisa em profundidade" as operações dos principais grupos criminosos do continente.

A maioria concentra-se no tráfico de droga - cocaína, maconha, heroína e produtos sintéticos - e suas operações localizam-se mais frequentemente na Bélgica, Alemanha, Itália, Países Baixos e Espanha.

O relatório dá destaque especial à "estratégia das redes criminosas para se infiltrarem no mundo das pessoas jurídicas, um facilitador para a prática de crimes, onde empreendem fachadas para ocultar crimes e lavar ganhos ilegais".

Atualmente, cerca de 86% dos grupos criminosos mais perigosos da Europa utilizam "estruturas empresariais legais". Os setores mais vulneráveis são da construção, imobiliário, hotelaria e logística.

As gangues preferem utilizar bens imóveis para lavar dinheiro, recorrendo a advogados ou especialistas financeiros "que às vezes ignoram a origem criminosa dos bens", afirma a Europol.

As casas noturnas estão frequentemente ligadas ao tráfico de drogas, extorsão e tráfico de pessoas e armas, segundo a agência.

No setor de logística, especialmente nos grandes portos europeus, os trabalhadores do setor privado são "regularmente" alvo de corrupção, pois podem "facilitar o acesso irrestrito aos portos e aos sistemas portuários", destaca o texto.

