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Internacional Eurostar cancela trens entre Paris e Londres após greve não anunciada de funcionários Segundo a empresa, entre os grevistas estão maquinistas e gestores

Vários trens da Eurostar entre Paris e Londres, programados para esta quarta-feira, 25, foram cancelados devido a uma greve de funcionários baseados em Paris - uma paralisação sobre a qual a empresa afirma ter sido notificada durante a noite. A Eurostar orientou os passageiros a adiarem suas viagens e alertou para possíveis transtornos em outras rotas.

"Infelizmente, os clientes da Eurostar que viajam entre Paris e Londres hoje estão sendo afetados por uma greve, da qual a empresa foi notificada durante a noite", informou a companhia em um comunicado. "Isso está resultando no cancelamento de alguns serviços. Outras rotas não foram diretamente afetadas, mas podem sofrer impactos indiretos."

Segundo a Eurostar, entre os grevistas estão maquinistas e gestores. A empresa orientou os passageiros cujos trens foram cancelados a não irem à estação, informando que é possível remarcar a viagem para outra data ou solicitar o reembolso integral. "As negociações com o sindicato estão em andamento, e a empresa permanece aberta e disposta a manter um diálogo construtivo", afirmou a Eurostar.

A Eurostar opera trens de passageiros que conectam Londres a Paris e a outros destinos europeus.

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