Eurostar retoma progressivamente seu serviço de trens após problema técnico

A companhia ferroviária Eurostar retomou progressivamente, nesta quarta-feira (31), o seu serviço de trens entre Londres e a Europa continental, após o incidente que interrompeu o tráfego no túnel sob o Canal da Mancha, anunciou a empresa.

"O incidente relacionado com o fornecimento elétrico no túnel sob o Canal da Mancha foi resolvido durante a noite, e o túnel recuperou sua capacidade total", informou a Getlink, empresa que administra o túnel.

"O tráfego no túnel sob o Canal da Mancha foi retomado esta noite em ambos os sentidos", detalhou a operadora em um comunicado.

Na terça-feira, o tráfego entre Londres e a Europa continental foi interrompido, o que alterou os planos de muitos viajantes em plena temporada de alta demanda, com trens cancelados e atrasos significativos.

A situação foi se normalizando progressivamente na manhã desta quarta-feira.

"Prevemos operar todos os nossos serviços hoje, mas devido às repercussões, ainda podem ocorrer atrasos e cancelamentos de última hora", informou a Eurostar.

Já o serviço Le Shuttle, que transporta veículos entre França e Reino Unido, também sofreu atrasos nesta quarta-feira.

Segundo a rede francesa de notícias BFMTV, alguns passageiros ficaram presos durante toda a noite em um Eurostar, sem eletricidade, aquecimento ou acesso aos banheiros.

Na estação de St. Pancras, em Londres, e na estação do Norte em Paris, a AFP colheu testemunhos de passageiros sobre seu calvário noturno, em sua maioria turistas de fim de ano.

Para Christelle Renouf, moradora de Caen (norte da França) foram "doze horas de atraso", que estragaram o final de uma "linda viagem" natalina para Londres com seu marido e seus filhos.

Depois de uma partida atrasada em 45 minutos na noite de terça-feira, seu trem parou por uma hora "porque faltava pessoal" e depois parou uma segunda vez, logo antes do túnel porque um cabo "havia caído sobre o vagão 4".

O incidente na rede britânica somou-se ao problema relacionado com a alimentação elétrica no Túnel do Canal da Mancha, na terça-feira.

"Diziam-nos o tempo todo que o trem ia partir em 20 minutos e nunca partia. Não havia nada no bar. Deram-nos biscoitos e água por volta das 3 da manhã, quando todos dormiam ou tentavam dormir. Estávamos bloqueados sem eletricidade, sem água, sem wifi", detalhou a passageira.

"Vi uma senhora sofrer uma crise de pânico", contou, enquanto desembarcava do trem em Paris.

A empresa, que também tem rotas para Bruxelas e Amsterdã, entre outras, transportou no ano passado um número recorde de 19,5 milhões de clientes, 850.000 a mais do que em 2023.

