Eurostar retoma serviços de trem através do túnel do Canal da Mancha
"Problema com o fornecimento elétrico persiste", disse a companhia
Passageiros caminham na plataforma ao chegarem de Londres ao terminal Eurostar da estação ferroviária Brussels-Midi, em Bruxelas, em 2 de abril de 2025 - Foto: Nicolas Tucat/AFP
A Eurostar anunciou, nesta terça-feira (30), que retomará os serviços de trem após suspender todas as viagens entre Londres, Paris, Amsterdã e Bruxelas por várias horas devido a um problema técnico no túnel sob o Canal da Mancha.
"Como o Eurotúnel foi parcialmente reaberto, começaremos a retomar os serviços. O problema com o fornecimento elétrico persiste e recomendamos fortemente que todos os nossos passageiros adiem suas viagens para outra data", afirmou a empresa em comunicado em seu site.