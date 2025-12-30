Ter, 30 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EURPA

Eurostar retoma serviços de trem através do túnel do Canal da Mancha

"Problema com o fornecimento elétrico persiste", disse a companhia

Reportar Erro
Passageiros caminham na plataforma ao chegarem de Londres ao terminal Eurostar da estação ferroviária Brussels-Midi, em Bruxelas, em 2 de abril de 2025Passageiros caminham na plataforma ao chegarem de Londres ao terminal Eurostar da estação ferroviária Brussels-Midi, em Bruxelas, em 2 de abril de 2025 - Foto: Nicolas Tucat/AFP

A Eurostar anunciou, nesta terça-feira (30), que retomará os serviços de trem após suspender todas as viagens entre Londres, Paris, Amsterdã e Bruxelas por várias horas devido a um problema técnico no túnel sob o Canal da Mancha.

Leia também

• Acidente com teleférico deixa quatro feridos e quase 100 presos em montanha na Itália

• Morre idosa espanhola famosa por restauração "peculiar" de retrato de Cristo

• Eurostar suspende viagens entre Londres, Paris, Amsterdã e Bruxelas

"Como o Eurotúnel foi parcialmente reaberto, começaremos a retomar os serviços. O problema com o fornecimento elétrico persiste e recomendamos fortemente que todos os nossos passageiros adiem suas viagens para outra data", afirmou a empresa em comunicado em seu site.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter