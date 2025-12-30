A- A+

TRANSPORTE Eurostar suspende viagens entre Londres, Paris, Amsterdã e Bruxelas Suspenção acontece devido a um problema de alimentação de energia elétrica no túnel sob o Canal da Mancha

A companhia ferroviária Eurostar suspendeu, nesta terça-feira (30), todas viagens entre Londres, Paris, Amsterdã e Bruxelas após um incidente técnico no túnel sob o Canal da Mancha, embora o tráfego possa ser retomado gradualmente a partir das 14h00 (11h00 em Brasília).

"Houve um problema de alimentação elétrica no túnel sob o Canal da Mancha, seguido pela parada de um 'shuttle' no túnel", explicou uma porta-voz da Eurostar à AFP.

"Isso faz com que todos os trajetos com origem ou destino em Londres estejam suspensos até novo aviso, enquanto se aguarda que a situação seja solucionada", acrescentou.

O site da Eurostar mostrava que os trens que ligam Paris e Bruxelas — sem passar pelo túnel — previstos para terça-feira e datas posteriores também pareciam ter sido cancelados. Não está claro se estes fatos estariam relacionados.

A operadora do túnel do Canal da Mancha, Getlink, prevê uma "retomada progressiva" do tráfego ferroviário sob o Canal a partir das 14h, disse uma porta-voz à AFP na terça-feira.

"Houve um incidente na manhã de terça-feira relacionado a uma falha no fornecimento de energia aos trens no túnel, que exigiu uma intervenção técnica nos cabos que agora está em andamento", explicou.

A Eurostar havia aconselhado previamente os passageiros a adiar suas viagens de terça-feira para uma data posterior.

A interrupção ocorreu em um período de viagens muito movimentado, entre o Natal e o Ano Novo.

