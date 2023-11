A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Evacuação de feridos e estrangeiros de Gaza para o Egito é retomada Além dos feridos, apenas é permitida a saída de titulares de passaporte estrangeiro da Faixa de Gaza

O posto de fronteira de Rafah reabriu nesta quinta-feira (9) para facilitar a evacuação ao Egito de feridos e pessoas com passaporte estrangeiro bloqueados na Faixa de Gaza, bombardeada por Israel desde o ataque de Hamas em 7 de outubro, informou um funcionário palestino.

"A passagem de Rafah foi reaberta para transferir os feridos, os titulares de passaporte estrangeiro e permitir que os caminhões de ajuda entrem" em Gaza, indicou à AFP um funcionário da administração dos pontos de passagem do Hamas, o movimento islamista que governa a Faixa de Gaza.

As evacuações começaram em 1º de novembro, mas foram suspensas, pela segunda vez, na quarta-feira porque Israel se recusou a aprovar a lista de feridos que deveriam ser transferidos, e que as autoridades do Hamas haviam enviado ao Egito.

Em 3 e 4 de novembro, o posto de fronteira já havia sido fechado pelas mesmas razões.

Um fotógrafo da AFP no Egito constatou nesta quinta que a circulação havia sido retomada e viu homens, mulheres e crianças saindo a pé da Faixa de Gaza, carregando poucos bens pessoais, através da passagem de Rafah. Os serviços médicos também atenderam feridos.

Desde 1º de novembro, centenas de pessoas foram evacuadas por Rafah, segundo números de diferentes países que tentam tirar seus cidadãos do território palestino.

Israel bombardeia incessantemente a Faixa de Gaza desde 7 de outubro, quando comandos islamistas do Hamas cometeram um sangrento ataque em território israelense que deixou 1.400 mortos, segundo as autoridades israelenses.

Desde então, mais de 10.800 pessoas morreram por bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

