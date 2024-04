A- A+

EVENTO Evangelizar Recife 2024 acontece no próximo sábado (27), na Praia do Pina, Zona Sul do Recife A 7ª edição do evento, em parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife, traz uma programação com atividades religiosas, shows e momentos de reflexão a partir das 12h

A Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, recebe, no sábado (27), o Evangelizar Recife 2024, maior evento católico do Brasil. A 7ª edição do evento, em parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife, traz uma programação com atividades religiosas, shows e momentos de reflexão a partir das 12h.

O encontro deste ano também marca o retorno do padre Reginaldo Manzotti, fundador da Associação Evangelizar É Preciso, à capital pernambucana após cinco anos. Em 2019, última edição pré-pandemia, o encontro reuniu mais de 200 mil pessoas.

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, arcebispo de Olinda e Recife, destaca a importância do evento.

"O 'mote' Evangelizar É Preciso nunca esteve tão forte e tão presente em nossos corações, especialmente enquanto nos preparamos para o jubileu de 2025. O Papa Francisco nos convoca à oração, ao anúncio querigmático e à evangelização. Acolho todos os participantes e reforço: mais do que nunca, evangelizar é preciso", afirmou o arcebispo.

Programação

Com o tema “Reveste-me da Armadura de Deus” e o lema “O Senhor é meu socorro, e nada tenho que temer!” (Hb 13,6), a programação do evento terá início às 12h, com Abertura, Terço Mariano e Momento da Arquidiocese com Rádio Olinda.



Às 13h30, o padre Damião Silva subirá ao palco. Pároco na Igreja Madre de Deus, em Recife, é também frei, comunicador, cantor e diretor da Rádio Olinda 105.3 FM.

Após o show, a programação seguirá com o Momento das Capelinhas de Jesus das Santas Chagas, às 14h30, e o Terço de Jesus das Santas Chagas, devoção abraçada pela associação. Na sequência, às 15h30, será a vez do show com o padre João Carlos, da Congregação Salesiana, que é também cantor, compositor, escritor e radialista da Associação Missionária Amanhecer (AMA).

A programação musical seguirá, às 16h30, com apresentação da banda Ministério Evangelizar, de Curitiba (PR). O grupo tem, entre os integrantes, o cantor e compositor Danilo Dyba, apresentador do VEM - Voz, Evangelização e Música, maior festival de música católica contemporânea do país.



Às 17h, os participantes do Evangelizar Recife 2024 poderão acompanhar a Santa Missa, presidida por dom Paulo Jackson e concelebrada pelo padre Reginaldo Manzotti. Em seguida, às 18h45, está prevista a Adoração ao Santíssimo Sacramento e, às 19h45, o Ministério Evangelizar assume o palco em preparação para o Show de Evangelização, com o Padre Manzotti, que fecha a programação da 7a edição do evento.



Toda a programação será transmitida ao vivo pela Rádio Olinda 105,3 (emissora da Arquidiocese de Olinda e Recife).

Solidariedade presente

O Evangelizar Recife 2024 terá uma ampla ação solidária, promovida em parceria com a Fundação Hemope, que reúne o Hemocentro Coordenador no Recife, além de seis Hemocentros Regionais de Pernambuco.

Os fiéis serão convidados, durante o evento, a doarem sangue, em um ato de caridade e de amor ao próximo. A coleta será no dia 4 de maio, das 7h15 às 17h, em 15 endereços espalhados pelo estado.

“É de suma importância a adesão dos fiéis à essa campanha em prol da vida, contribuindo para deixar nossos estoques estáveis para atender a demanda transfusional de nosso estado. O convite é para quem já é doador e também para pessoas que nunca se candidataram, mas que têm o interesse de doar pela primeira vez”, afirma Valéria Morais, assistente social da captação de doadores do Hemope.

Podem doar sangue pessoas com entre 16 e 69 anos e peso mínimo de 51 quilos. É importante que o doador esteja em boas condições de saúde, sem episódios de sintomas gripais nos últimos 15 dias ou gastrointestinais nos últimos sete dias. Para doar, os candidatos devem levar documento com foto.



“Todos os tipos sanguíneos são muito bem-vindos. É importante que os doadores venham alimentados e descansados, com pelo menos 6 horas de sono na noite anterior. Também é importante estar há pelo menos 12 horas sem bebidas alcoólicas. A cada doação, é possível salvar vidas e contribuir para a melhora da qualidade de vida dos pacientes em tratamento de doenças crônicas, como o câncer, e que passaram por cirurgias”, completa a assistente social.

Sobre o Evangelizar É Preciso

O Evangelizar É Preciso ocorre anualmente, e movimenta fiéis católicos de capitais e região de todo o país. Ao todo, já foram 27 edições em diferentes estados brasileiros.



Em março de 2024, o evento foi realizado pela primeira vez no estado de Minas Gerais, com o Evangelizar Divinópolis. A cidade de Fortaleza, no Ceará, terá sua 17a edição no mês de outubro. Foi através do Evangelizar Fortaleza que o Padre Reginaldo Manzotti ficou conhecido por arrastar multidões, com público de 1,8 milhões de pessoas em uma única edição, na Praia de Iracema.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site: https://mensagem.padrereginaldomanzotti.org.br/viievangelizarrecife

Confira a programação do Evangelizar Recife 2024:

12h – Abertura

12h15 – Terço Mariano

13h – Momento da Arquidiocese/Rádio Olinda

13h30 – Show com Padre Damião

14h30 – Momento das Capelinhas de Jesus das Santas Chagas

15h – Terço de Jesus das Santas Chagas

15h30 – Show com Padre João Carlos

16h30 – Show com Ministério Evangelizar

17h – Santa Missa

18h45 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

19h45 – Ministério Evangelizar

20h – Show de evangelização com Padre Reginaldo Manzotti

