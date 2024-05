A- A+

CAMPANHA Evangelizar Recife realiza campanha de doação de sangue, em parceria com o Hemope, neste sábado (4) As coletas da campanha acontecem das 7h15 às 17h, em 10 endereços do Hemope espalhados pelo estado

Neste sábado (4), a Associação Evangelizar É Preciso, em parceria com o Hemope (Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco) realiza as coletas da campanha de doação de sangue do VII Evangelizar Recife, das 7h15 às 17h, em 10 endereços do Hemope espalhados pelo estado.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, que pesem no mínimo de 51 quilos e estejam em boas condições de saúde; sem episódios de sintomas gripais nos últimos 15 dias ou gastrointestinais nos últimos sete dias. Além disso, os interessados em doar devem levar um documento com foto.

“É de suma importância a adesão dos fiéis a essa campanha em prol da vida, contribuindo para deixar nossos estoques estáveis para atender a demanda transfusional de nosso estado. O convite é para quem já é doador e também para pessoas que nunca se candidataram, mas que têm o interesse de doar pela primeira vez”, afirma Valéria Morais, assistente social da captação de doadores do Hemope.

Ainda de acordo com Valéria, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos e é importante que os doadores venham alimentados e descansados, com pelo menos 6 horas de sono na noite anterior. Também é importante estar há pelo menos 12 horas sem bebidas alcoólicas.



"A cada doação, é possível salvar vidas e contribuir para a melhora da qualidade de vida dos pacientes em tratamento de doenças crônicas, como o câncer. As doações também ajudam na recuperação de pessoas que passam por cirurgias", completa a assistente social.

VII Evangelizar Recife

A 7ª edição do Evangelizar Recife aconteceu no último sábado (27), com o tema “Reveste-me da Armadura de Deus”. Considerado o maior do Brasil, o encontro católico, liderado pelo Padre Reginaldo Manzotti, reuniu 450 mil fiéis na Praia do Pina, em Recife (PE), no último fim de semana. Foi o público recorde do evento em Pernambuco.

O Evangelizar É Preciso ocorre anualmente e movimenta fiéis católicos das cidades sedes e região. Ao todo, já foram 28 edições em diferentes estados brasileiros. Em 2024, o evento foi realizado pela primeira vez no estado de Minas Gerais, com o Evangelizar Divinópolis. E terá a primeira edição em João Pessoa (PB), no dia 27 de julho. Em Fortaleza (PE) terá sua 17ª edição no mês de outubro. Foi o Evangelizar Fortaleza que tornou o Padre Reginaldo Manzotti conhecido por arrastar multidões, com público de mais de um milhão de pessoas em uma única edição, na Praia de Iracema.

Confira os endereços para doações:

Recife

Fundação Hemope - Rua Rio Capibaribe, 147 - São José

Hospital de Hematologia - Rua Joaquim Nabuco, 171 - Graças

Hemorrede Interior

Hemocentro Regional Caruaru - Av. Oswaldo Cruz s/nº | Maurício de Nassau

Hemocentro Regional Garanhuns - Rua Gonçalves Maia, s/nº | Heliópolis

Hemocentro Regional Serra Talhada - Rua Joaquim Godoy s/nº | Centro

Hemocentro Regional Petrolina - Rua Pacífico da Luz, s/nº | Centro

Hemocentro Regional Ouricuri - Rua Ulisses Guimarães s/nº | Centro

Núcleo de Hemoterapia Regional Arcoverde - Av. Joaquim Nabuco, s/nº | São Cristóvão

Núcleo de Hemoterapia Regional Salgueiro - Rua Joaquim Gondim, 65 | Stº Antônio

Agência Transfusional Regional Limoeiro - Rua Santa Terezinha, 174 | José Fernandes Salsa

