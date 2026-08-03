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Aviação Eve, subsidiária da Embraer, realiza primeiro voo de transição do seu 'carro voador' De acordo com o comunicado, o voo incluiu a ativação da hélice propulsora traseira (pusher), marcando o início da etapa em que a aeronave passa do voo vertical para o voo horizontal

A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, informou nesta segunda-feira, 3, que avançou no desenvolvimento de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês) ao realizar o primeiro voo da fase de transição com o protótipo de engenharia. Segundo a companhia, o teste ocorreu em Melbourne, na Flórida (EUA).

De acordo com o comunicado, o voo incluiu a ativação da hélice propulsora traseira (pusher), marcando o início da etapa em que a aeronave passa do voo vertical para o voo horizontal. No ensaio, a aeronave atingiu velocidade estabilizada de 27 nós (50 km/h) e velocidade máxima de 30 nós (55 km/h), com a hélice operando até 1.200 RPM.

A empresa informou que o voo durou 3 minutos e 9 segundos, percorreu cerca de 0,84 milha náutica (1.550 metros) e alcançou 90 pés (27 metros) de altura acima do nível do solo.

"Este primeiro voo de transição parcial é um marco importante na trajetória de desenvolvimento da Eve", afirma Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility, na nota. "A ativação bem-sucedida do sistema de propulsão traseiro valida um aspecto fundamental do design da nossa aeronave e nos aproxima cada vez mais de entregar soluções de mobilidade aérea seguras, eficientes e escaláveis."

A companhia explica que a fase de transição é considerada uma das etapas mais críticas do voo de uma aeronave eVTOL, por envolver a mudança da sustentação vertical para o voo horizontal Para a Eve, a conclusão desse ensaio inicial de transição parcial representa um avanço no trabalho de ampliar o envelope de voo (faixa de condições operacionais) e validar o desempenho dos sistemas da aeronave.

"Este voo demonstrou com êxito a ativação da hélice propulsora traseira durante o voo e validou as principais metas de desempenho no início da fase de transição", destaca Marcelo Basile, diretor de engenharia da Eve Air Mobility.

A Eve também informou que sua equipe de engenharia de ensaios em voo segue com análises de cargas e estruturais para apoiar a ampliação do envelope de voo. Na sequência do programa, a companhia planeja realizar testes de enlace de dados para validar o desempenho do enlace de rádio e apoiar operações em velocidades de até 50 nós (92 km/h). Nas próximas semanas, segundo a empresa, a expectativa é expandir progressivamente o envelope de velocidade como parte da campanha de ensaios em voo de transição.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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