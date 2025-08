A- A+

inclusão e acessibilidade Evento com foco em tecnologia, comunicação e design inclusivo abre inscrições gratuitas no Recife A segunda edição do Congresso Inova.aê acontece dos dias 26 e 29 de agosto, com expectativa de receber até 1,2 mil participantes, nos formatos online e presencial

Com o propósito de promover inovação inclusiva, o Congresso Inova.aê retorna em 2025 oferecendo uma programação ainda mais diversificada, com temas centrais que giram em torno de tecnologia, comunicação e design inclusivo.

O destaque vai para debates sobre o uso da inteligência artificial em prol da acessibilidade, produções audiovisuais inclusivas e games acessíveis.

O evento gratuito, realizado pelo Instituto Eficientes, acontecerá dos dias 26 a 29 de agosto e tem expectativa de receber até 1,2 mil participantes, em programação que se estenderá em mais de 31 horas.

O roteiro se divide entre oficinas, painéis, rodas de diálogo e um hackathon inédito, e conta com o formato presencial, no espaço Apolo 235, e com transmissão online no canal do instituto no YouTube.

"O Congresso Inova.aê gerou muitos impactos em sua estreia. Tivemos mais de 900 pessoas interagindo e a presença de 35 palestrantes nacionais e internacionais. Em 2025, queremos ampliar ainda mais esse alcance, incorporando temáticas atuais como IA e audiovisual acessível. Estamos muito felizes em realizar essa segunda edição e seguir fortalecendo a acessibilidade como pauta central", afirma Larissa Pontes, presidente do Instituto Eficientes.

Hackathon

O Hackathon de Acessibilidade Comunicacional e Tecnologia Assistiva, uma das novidades deste ano, reunirá profissionais das áreas de comunicação, design e tecnologia para o desenvolvimento de soluções digitais inovadoras voltadas à inclusão.

Durante três dias, equipes formadas por até cinco pessoas trabalharão na concepção, desenvolvimento e apresentação de projetos que serão avaliados por uma banca especializada, considerando critérios como inovação, viabilidade e impacto.

Com a intenção de promover ainda mais o espírito de inovação, Mariana Clarissa, vice-presidente do Instituto Eficientes, comenta:

“Queremos que o Hackathon de Acessibilidade seja mais do que uma competição técnica. Nosso objetivo é criar um espaço de escuta, colaboração e transformação social, onde profissionais de diferentes áreas possam desenvolver soluções que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Acreditamos que a tecnologia deve ser uma ferramenta de inclusão e empoderamento, e esse evento é uma oportunidade única de promover isso na prática.”

As inscrições para o congresso e para o hackathon já estão abertas, ambas gratuitas.

