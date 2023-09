Evento da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco discute desafios da sororidade

Sororidade, que é um conceito que representa a união entre mulheres, será o tema de uma roda de conversa promovida pela Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco (Adeppe), nesta sexta-feira (22), na sede da instituição, localizada no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

O encontro vai reunir convidadas das áreas de segurança, justiça, saúde e comunicação.

“Autoridades e especialistas no assunto vão discutir o tema da sororidade no intuito de entender as nuances históricas que envolvem as alianças femininas e promover um maior sentimento de irmandade, no sentido de contribuir para uma sociedade mais justa e pacífica”, destaca a vice-presidente da Adeppe, Cláudia Molinna.