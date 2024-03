Evento de inovação do Sebrae reúne Startups e iniciativas públicas e privadas neste sábado (16)

A- A+

Leia também

• Recém-descoberto cometa Nishimura estará visível no céu em breve

• Pernambuco receberá primeira edição da Parada do Orgulho de Pessoas com Deficiência

• 'Cometa do Diabo' será visível da Terra nas próximas semanas; saiba como observar

Recife receberá, no próximo sábado (16), a 10ª edição do Startup Day, encontro idealizado pelo Sebrae Startups que reúne donos de startups, estudantes e pessoas interessadas em temas ligados ao ecossistema de inovação. O evento é gratuito e acontece simultaneamente em todo o Brasil.

Em Pernambuco, sete cidades participam da maratona de inovação. No Recife, o evento acontece das 9h às 18h, na sede do Sebrae Pernambuco.

O encontro contará com palestras, oficinas, rodadas de negócios, talks, pitches, painéis e capacitações gratuitas sobre temas como inovação social, captação de investimentos para negócios inovadores, inteligência artificial e experiência do cliente.

Na agenda, estão previstas, ainda, oficinas para startups, com temas como modelagem de negócios, desenvolvimento de aplicações em “low code” (abordagem de desenvolvimento de software que requer pouca ou nenhuma codificação para construir aplicativos e processos), oficinas de gestão de produto e conversas sobre recursos para fomento de negócios.

Outro destaque da programação no Recife é a palestra “Tech Woman”, que abordará as oportunidades e os desafios para as mulheres no mercado de tecnologia, e o Fast Motion, programa de pré-aceleração do Sebrae que visa apoiar startups no estágio inicial do negócio.

Pernambuco

Em Pernambuco, além do Recife, as programações acontecem também nas sedes do Sebrae das cidades de Água Preta, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Araripina e Petrolina. A expectativa é que o evento reúna mais de 2 mil pessoas, incluindo estudantes, investidores, donos de negócios e potenciais empreendedores. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do sebrae.com.br/pernambuco.



Startup Day

Um dos focos do evento, promovido pelo Sebrae Startups, é captar não apenas investidores e donos de negócios, mas potenciais empreendedores, mostrando como a inovação pode ser uma aliada no desenvolvimento econômico. O Startup Day é uma grande oportunidade não só para quem já tem uma startup, mas para os entusiastas que querem ingressar neste universo repleto de possibilidades.

De acordo com o analista do Sebrae/PE, Rafael Velôzo, o público pode esperar um evento voltado para a construção de redes, negócios e conhecimento sobre as principais fases de uma empresa inovadora, da ideia até o acesso ao mercado.

“A programação deste ano foi montada em várias mãos, em colaboração com os principais atores do cenário da inovação, como comunidades de startups, poder público, setor produtivo, universidades e também escolas, onde estão os empreendedores que irão montar os negócios do amanhã”, destaca Rafael Velôzo.

Entre as temáticas que estarão presentes nesta edição está o desenvolvimento de novos empreendimentos, desde aspectos mais técnicos, como inteligência artificial, até aspectos de negócios, como o ESG (conjunto de práticas voltadas para a preservação do meio ambiente, responsabilidade com a sociedade e transparência empresarial), presente nas ações necessárias de transição energética no estado e que traz desafios e oportunidades.

Startup Day Recife

No Startup Day Recife, também haverá espaço para discutir investimentos e fomento, ferramentas essenciais para o desenvolvimento de startups. Para isso, estarão presentes agências de fomento estaduais, federais e municipais como a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), Fundação do Amparo a Ciência e Tecnologia (FACEPE) e a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE,) além de investidores que trabalham com capital privado.

Ainda segundo Veloso, durante os pitches, o investidor poderá descobrir startups que estão começando a tracionar no mercado, e as startups poderão formar redes, acessar oportunidades vindas do setor público e também fazer negócios com outros empreendedores.

“O pequeno negócio tradicional também se beneficia, já que do contato com empresas e temáticas inovadoras podem sair novas soluções para serem aplicadas aos seus negócios e, principalmente, com mudança de mentalidade, enxergando a inovação como oportunidade”, explica.

Veja também

EUA Avião sofre pane e aciona paraquedas ao cair nos Estados Unidos; veja vídeo