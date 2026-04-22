A- A+

Programação Evento de veículos 4x4 promove edição no Recife Outlet com ação solidária neste sábado (25) Festa dos Jipeiros e Veículos Militares de Pernambuco (FEJIVEM) reúne veículos adaptados para trilhas e concessionárias

A XI edição da Festa dos Jipeiros e Veículos Militares de Pernambuco (FEJIVEM) chega ao Recife Outlet, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife, neste sábado (25), das 9h às 17h.

O evento reúne veículos adaptados para trilhas, conhecidos como 4x4, além de concessionárias, clubes automotivos e público interessado em atividades ao ar livre.

A programação foi estruturada para atender os participantes e os visitantes da FEJIVEM. No local, serão montadas pistas com obstáculos que simulam terrenos irregulares, permitindo a demonstração prática da capacidade desses veículos em situações fora do asfalto.

Uma das pistas será aberta ao público, enquanto outra será utilizada por concessionárias para ações com clientes, conduzidas por motoristas especializados.

Público poderá participar e acompanhar as atividades da Festa dos Jipeiros e Veículos Militares de Pernambuco. Foto: Divulgação

Mesmo quem não possui veículo 4x4 poderá participar e acompanhar as atividades. As concessionárias também organizarão saídas em grupo com seus clientes, combinando trechos urbanos e percursos em áreas de trilha.

Além das atividades off-road, o evento contará com exposição de veículos antigos, organizada por clubes automotivos de Pernambuco, reunindo modelos que marcaram diferentes épocas e ampliando o perfil do público presente.

O público também poderá utilizar a estrutura do Recife Outlet, que conta com lojas, praça de alimentação e espaços de convivência.

Festa terá pista com obstáculos que simulam terrenos irregulares para os veículos 4x4. Foto: Divulgação

Entrada solidária e instituições beneficiadas

Com caráter beneficente, a FEJIVEM arrecadará doações durante o evento, que serão destinadas ao Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) e ao GAC Pernambuco.

As instituições atuam no atendimento e apoio a pacientes em tratamento contra o câncer, utilizando recursos para manter serviços de assistência, acolhimento e suporte a famílias em situação de vulnerabilidade.



O acesso ao evento será realizado mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis por pessoa. Para quem participar com veículo, será solicitada a doação de uma cesta básica ou o valor de R$ 50.

As arrecadações serão destinadas integralmente às instituições beneficiadas, contribuindo para a manutenção de suas atividades e atendimento à população.

Evento arrecadará doações para instituições que atuam no atendimento e apoio a pacientes em tratamento contra o câncer. Foto: Divulgação

Serviço

Evento: XI FEJIVEM – Festa dos Jipeiros e Veículos Militares de Pernambuco

Data: 25 de abril

Local: Recife Outlet – BR-232, Km 20, Moreno/PE

Veja também