Saúde Evento debate saúde mental e o papel da família e da escola na formação dos jovens O 'V Encontro Café com Freud' acontece neste domingo

A Ressignificar Escola de Psicanálise (REP) realiza o "V Encontro Café com Freud". O evento gratuito é voltado para estudantes, profissionais da área de saúde mental e áreas afins, e será realizado a partir das 9h, domingo (19), na Livraria do Jardim, na avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, no Recife.

Nesta edição, para comemorar o mês das crianças, o tema do encontro será: “O Papel da Família e da Escola na Formação de Crianças e Adolescentes”. A roda de conversa contará com a presença das psicanalistas Irene Lopes e Cecília Martins; do jornalista, filósofo e neurocientista, Marcelo Araújo e da delegada da Polícia Civil, Vilaneida Aguiar.



“Será mais um evento aberto ao público promovido pela Ressignificar Escola de Psicanálise (REP)com o objetivo de levar ao conhecimento da população a importância de debater assuntos ligados a saúde mental. Com isso ajudar a melhorar a vida das pessoas”, disse Vanessa Souza, coordenadora da REP.

A diretora da REP, Jaqueline Amorim retrata a importância do evento: "Essa edição será dedicada a saúde mental de crianças e adolescentes e a importância de um olhar acolhedor para esse público", disse.

A partir das 9h terá uma apresentação musical e na sequência será iniciada a roda de conversa entre palestrantes, mediadores e público.

Café com Freud / Serviço

Data: Dia 19/10/25 (domingo)

Local: Livraria do Jardim - Rua Manoel Borba, 292, Boa Vista - Recife.

Horário: A partir das 9h às 12h

Tema: "O Papel da Família e da Escola na Formação de Crianças e Adolescentes".

Evento gratuito

