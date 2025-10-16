Qui, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Saúde

Evento debate saúde mental e o papel da família e da escola na formação dos jovens

O 'V Encontro Café com Freud' acontece neste domingo

Reportar Erro
Ressignificar Escola de Psicanálise (REP) realiza o "V Encontro Café com Freud"Ressignificar Escola de Psicanálise (REP) realiza o "V Encontro Café com Freud" - Foto: REP

A Ressignificar Escola de Psicanálise (REP) realiza o "V Encontro Café com Freud". O evento gratuito é voltado para estudantes, profissionais da área de saúde mental e áreas afins, e será realizado a partir das 9h, domingo (19), na Livraria do Jardim, na avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, no Recife.  

Leia também

• Hospital das Clínicas da UFPE celebra aniversário com inaugurações em evento nesta sexta-feira (17)

• Recife participa de evento de inovação e tecnologia na Espanha

Nesta edição, para comemorar o mês das crianças, o tema do encontro será: “O Papel da Família e da Escola na Formação de Crianças e Adolescentes”. A roda de conversa contará com a presença das psicanalistas Irene Lopes e Cecília Martins; do jornalista, filósofo e neurocientista, Marcelo Araújo e da delegada da Polícia Civil, Vilaneida Aguiar. 

“Será mais um evento aberto ao público promovido pela Ressignificar Escola de Psicanálise (REP)com o objetivo de levar ao conhecimento da população a importância de debater assuntos ligados a saúde mental. Com isso ajudar a melhorar a vida das pessoas”, disse Vanessa Souza, coordenadora da REP. 

A diretora da REP, Jaqueline Amorim retrata a importância do evento: "Essa edição será dedicada a saúde mental de crianças e adolescentes e a importância de um olhar acolhedor para esse público", disse.  

A partir das 9h terá uma apresentação musical e na sequência será iniciada a roda de conversa entre palestrantes, mediadores e público. 

Café com Freud / Serviço 

Data: Dia 19/10/25 (domingo) 

Local: Livraria do Jardim - Rua Manoel Borba, 292, Boa Vista - Recife. 

Horário: A partir das 9h às 12h 

Tema: "O Papel da Família e da Escola na Formação de Crianças e Adolescentes".

Evento gratuito

Reportar Erro

Veja também

Newsletter