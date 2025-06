A- A+

SINDHOSPE Evento no Recife discute futuro da saúde privada nesta terça-feira (17); saiba como se inscrever Fórum será realizado das 9 às 16h, no auditório da Faculdade Senac, em Santo Amaro, na área central do Recife

O 13º Fórum de Saúde Suplementar de Pernambuco será promovido nesta terça-feira (17) pelo Sindicato Patronal dos Hospitais Particulares e Filantrópicos de Pernambuco (Sindhospe) e pela a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.

Destaque no calendário do setor da saúde privada, o evento será realizado das 9h às 16h, no auditório da Faculdade Senac, localizada na Rua Marquês do Pombal, nº 57, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

As inscrições para participar do evento estão abertas e podem ser realizadas por meio do site www.sindhospe.org.br.

O fórum contará com a presença do deputado federal Duarte Júnior (PSB/MA), relator do Projeto de Lei (PL) 7.419/2006, conhecida como “PL dos Planos de Saúde”.

O projeto promete reformar as políticas sobre planos de saúde do Brasil, além da introdução de um novo tipo de plano de saúde “segmentado”, com cobertura limitada, focada em procedimentos de baixa complexidade.

Para o presidente do Sindhospe, Dr. George Trigueiro, o fórum tem o objetivo de abrir diálogos. “É preciso encarar os problemas e encontrar caminhos que sejam proveitosos para todos os lados”, afirmou.

Também estão confirmadas as presenças da presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Dra. Carla de Figueiredo Soares, o Defensor Público Geral do Estado de Pernambuco, Dr. Henrique Seixas, o coordenador jurídico da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), Dr. Marcos Ottoni, entre outras autoridades.



