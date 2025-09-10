A- A+

Programação No Recife, evento reúne especialistas do Brasil e do mundo para discutir o futuro da educação O 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação, realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, traz programação presencial e online do dia 1º a 3 de outubro

A cidade do Recife recebe o 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação, promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, entre os dias 1º e 3 de outubro.

A edição deste ano, com o tema "Educação em Movimento. Grandes Ideias, Novos Caminhos", conta com programação presencial no Recife Expo Center, no Bairro do Recife, ou 100% online.

Em todos os três dias, as atividades têm início a partir das 9h e as inscrições podem ser feitas no site oficial do Senac Pernambuco.

O congresso reúne profissionais do Brasil e do exterior em uma programação intensa, voltada à troca de experiências, formação e inovação no setor educacional.

De forma geral, o evento terá mais de dez palestras e espaços experienciais, além de oficinas, workshops, bate-papos, painéis interativos, videocasts ao vivo e lançamento de livros.

Temas e especialistas

O primeiro dia de evento tem como foco educação empreendedora, inclusão digital, neurociência e motivação.

Esses temas serão abordados pelos especialistas Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money, referência em finanças e uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos; Zaika dos Santos, cientista de dados; e Luciano Meira, mestre em psicologia cognitiva.



O segundo dia se destacará por temas voltados à empregabilidade. Márcio Marietti, consultor de Tecnologia da Informação; e Thomas Kiss, designer de negócios sustentáveis, estarão presentes.

Já o terceiro e último dia (03/10) terá o encerramento conduzido pelo escritor, ator, roteirista e apresentador de TV, Marcelo Tas, cuja abordagem vai ser a criatividade e inovação.



De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, o espaço do congresso possibilita que experiências sejam compartilhadas.



"Soluções inovadoras surgem a partir do diálogo entre profissionais do Brasil e do mundo. É uma satisfação promover um evento que mobiliza educadores, pesquisadores e estudantes em torno do que realmente importa, transformar vidas por meio do conhecimento", disse.

A programação completa pode ser consultada em: https://www.pe.senac.br/congresso/programacao.html.



Com informações de assessoria

Serviço:

21º Congresso Internacional de Inovação na Educação

Quando: 1 a 3 de outubro

Local: Recife Expo Center

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, antigos Armazéns 16 e 17, Santa Rita, Recife

Inscrições: www.pe.senac.br/congresso

Valor: R$ 189 (programação presencial) | R$ 69 (programação 100% virtual)

Mais informações: (81) 3413.6666

