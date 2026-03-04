A- A+

EVENTO Evento gratuito discute saúde mental e liderança nesta quarta-feira (4), no RioMar Recife Encontro conta com a participação da comunicadora Izabella Camargo

A comunicadora Izabella Camargo participa, nesta quarta-feira (4), do evento "Esquenta RH 5.0 - Saúde no Centro da Estratégia", no RioMar Recife.



O encontro, que acontece das 8h30 às 12h30, na Torre 5, é gratuito e foca na discussão sobre saúde mental no trabalho, liderança, produtividade sustentável e a aplicação da norma regulamentadora NR1 nas empresas.

Referência em saúde mental corporativa após enfrentar um diagnóstico de burnout, Izabella conduzirá um bate-papo sobre qualidade de vida e os impactos dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

Dados alarmantes

O debate ocorre em um cenário de crescimento nos índices de adoecimento mental no Brasil. Segundo dados da Previdência Social citados pela organização do evento, o número de benefícios concedidos por transtornos mentais e comportamentais subiu 15,66% no último ano, saltando de 472 mil em 2024 para mais de 546 mil em 2025.

As mulheres são as mais afetadas, representando 63,46% dos afastamentos. Transtornos de ansiedade e episódios depressivos lideram as causas de incapacidade temporária no país, tanto em 2024 quanto em 2025.

Inscrições e Realização

O evento é voltado para lideranças empresariais e profissionais de Recursos Humanos. A abertura será realizada por Dani Maciel, presidente da ABRH-PE, e Raphael Belz, CEO do Grupo Belz.

“Um bate-papo como este surge justamente no intuito de tentar baixar esses números. O encerramento do evento reforça a integração entre saúde, liderança e performance, seguido por um momento de networking e conexão entre os participantes”, ressalta Dani Maciel.



Serviço:

O quê: Esquenta RH 5.0 - Saúde no Centro da Estratégia

Quando: 04 de março (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 12h30

Onde: Auditório da Torre 5 do RioMar

Informações: Ana Rocha Assessoria de Comunicação - 9 9257.8528

