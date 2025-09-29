A- A+

Saúde Evento internacional celebra a valorização do sorriso em décima edição no Imip Campanha "Cleft Week" tem início nesta terça-feira (30) e reúne pacientes, profissionais de saúde e estudantes

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, recebe a décima edição da Cleft Week, evento internacional dedicado à valorização do sorriso como expressão de saúde.

Entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, a campanha reúne pacientes, familiares, profissionais de saúde e estudantes com uma programação, que contempla atividades educativas, lúdicas e culturais.

A partir desta terça-feira (30), o Circuito Multiprofissional do Sorriso apresenta o “Passaporte do Sorriso”, às 8h30, na Brinquedoteca do Imip.

O momento conta com uma proposta interativa para que os participantes vivenciem experiências em diferentes especialidades, como odontologia, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, cirurgia plástica e enfermagem.

O dia será encerrado com uma apresentação artística de mágica, reforçando o caráter inclusivo e acolhedor do encontro.

Na quarta-feira (1º), às 8h, será realizada uma atividade no segundo andar do Ambulatório, no Cadefi, e também será inaugurado o Painel do Sorriso, um mural coletivo formado por frases, imagens e registros fotográficos que expressam diferentes percepções sobre o sorriso.

A proposta da ação é integrar pacientes, familiares, profissionais e a comunidade acadêmica em uma produção conjunta.

Já na quinta (2), terá o Dia do Sorriso, em parceria com a Casa Sorrir, com uma tarde dedicada a atividades recreativas, integração e convivência, com o objetivo de espalhar alegria e fortalecer vínculos entre crianças, famílias e profissionais.

O encerramento da Cleft Week ocorre na sexta-feira (3), às 8h30, com uma ação colaborativa de conscientização em saúde, protagonizada pelos estudantes de Odontologia da Faculdade Pernambucana de Saúde e pelo setor de Odontologia do Imip.

A programação também inclui entrega de cartilhas educativas, dinâmicas musicais, brincadeiras e distribuição de kits de higiene bucal.

A iniciativa é promovida pelo Centro de Atenção aos Defeitos da Face do Imip (Cadefi), coordenado pelo cirurgião Rui Pereira, em parceria com a ONG internacional Smile Train e a Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS).

