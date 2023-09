A- A+

Futebol Consulado celebra aniversário de 74 anos da República Popular da China Inaugurado em 2016, o Consulado Geral da República Popular da China no Recife tem jurisdição sobre todos os estados da região, exceto a Bahia, que é atendida pelo Consulado Geral do Rio de Janeiro

Em homenagem ao 74º aniversário da fundação da República Popular da China, a ser comemorado no próximo domingo, o Consulado Geral do país asiático no Recife organizou ontem uma celebração no Bugan Hotel, em Boa Viagem. O evento foi comandado pelo Cônsul-Geral interino da China na capital pernambucana, Wang Ke, com a Folha de Pernambuco sendo representada pelo diretor executivo, Paulo Pugliesi.

"A China alcançou o seu primeiro objetivo de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos. Nos últimos 40 anos, mais de 800 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza. Agora está avançando em direção ao segundo, que é ter plenamente um país socialista moderno", afirmou Wang Ke.

Também marcaram presença no evento o deputado estadual e presidente da Comissão dos Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Lula Cabral (Solidariedade), a vice-governadora do Estado, Priscila Krause, a vereadora Cida Pederosa (PCdoB), o ex-deputado estadual Luciano Siqueira, além de representantes do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Nordeste e dos consulados de Argentina, Alemanha, França, Japão, Itália.

"Brasil e China se alinharam, permitindo em uma cooperação estratégica, que evoluiu na parceria política, econômica e cultural, servindo como norte para os países em desenvolvimento. Esperamos estreitar essa relação, junto ao Consulado, para construir um sólido futuro a Pernambuco e ao povo chinês", afirmou a vice-governadora, que ressaltou o fato de o Estado ter a maior comunidade do país da região, com oito mil chineses.

Inaugurado em 2016, o Consulado Geral da República Popular da China no Recife tem jurisdição sobre todos os estados da região, exceto a Bahia, que é atendida pelo Consulado Geral do Rio de Janeiro.

“O Nordeste tem vantagens geográficas, recursos, energias e produtos agrícolas, com enorme potencial de desenvolvimento. Existem cerca de 10 mil chineses vivendo e trabalhando na região. A principal função do Consulado é servir os compatriotas e salvaguardar os seus legítimos direitos e segurança. O Recife, sendo o ‘coração do Nordeste”, tem enormes vantagens na construção urbana, transporte portuário e inovação tecnológica”, declarou.

Relação entre Recife e Chengdu

O Cônsul-Geral interino também destacou a proximidade do Recife com a cidade chinesa de Chengdu, em “Acordo de Irmanamento” firmado há sete anos. “O Consulado da China realizou celebrações do Ano Novo Chinês, na Praça do Marco Zero, e Chengdu enviou um vídeo para parabenizar o povo recifense. No mês passado, a Orquestra Criança Cidadã participou da Semana Internacional da Música Juvenil das Cidades Irmãs em Chengdu, e apresentou a música brasileira ao povo chinês. Além disso, em 2019, a então vice-governadora do Estado e atual ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, foi à Chengdu para participar do Fórum Internacional de Cooperação e Desenvolvimento de Cidades Irmãs de Sichuan, em tema da ‘Iniciativa Cinturão e Rota’, que promoveu a cooperação entre as duas províncias e os dois estados”, apontou o Cônsul.

Energia limpa aproxima países

No início do mês, o Grupo EQM, comandado pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, promoveu o Fórum Nordeste 2023, evento que reuniu empresários, autoridades e especialistas na área da transição energética. O debate sobre a utilização de energias limpas e o trabalho em parceria com Pernambuco também foi ressaltado pelo Cônsul.

"Há quatro anos, o Consulado da China e o Governo de Pernambuco organizaram conjuntamente um seminário sobre mudanças climáticas e energias renováveis. Participaram do seminário a então Cônsul Geral, Yan Yuqing, o então governador de Pernambuco, Paulo Câmara, a vice-governadora Luciana Santos, e o vice-governador da Província de Qinghai, Wang Liming. Foram trocadas informações sobre a proteção ambiental e as novas políticas energéticas do estado, a experiência do governo e das empresas chinesas no desenvolvimento de novas energias e as políticas de mudança climática do Brasil", relembrou.

"O Nordeste é rico em recursos de energia eólica e solar. Atualmente, empresas chinesas de energia limpa estão trabalhando em toda a região, com a cooperação energética sino-brasileira. É um grande passo para o enfrentamento às mudanças climáticas", completou.

