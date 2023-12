A- A+

SAÚDE Evento no Procape reúne transplantados do fígado e equipe médica para celebrar conquistas de 2023 Encontro reuniu pacientes, colaboradores, parceiros e médicos

A magia do Natal encantou o público na confraternização da Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado (Apaf-PE), realizada no auditório do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco (Procape), no bairro de Santo Amaro, no Recife, nesta quinta-feira (21). O momento contou com a presença do Papai Noel, que encantou as crianças com fotografias e entrega de presentes, além do sorteio de brindes e cestas para os participantes.

O encontro reuniu pacientes, colaboradores, parceiros e médicos para celebrar também os 24 anos do Programa de Transplante de Fígado de Pernambuco.

Um vídeo institucional com depoimentos dos médicos que fazem parte da história da Associação foi apresentado. A confraternização contou com a presença de médicos e colaboradores que atuam na instituição. Os pacientes atendidos e seus familiares também prestigiaram a festa.

Presidente da Associação, Cláudio Lacerda comemorou os avanços e desafios em 2023, e garantiu que o ano que se aproxima será ainda mais propositivo. “Mesmo diante das inúmeras adversidades, 2023 foi um ano de saldo positivo, pois conseguimos melhorar a qualidade no atendimento dos nossos pacientes. Em 2024, manteremos o foco nos cuidados com as pessoas, sempre buscando humanizar e oferecer o melhor a cada paciente”, frisou o presidente.

