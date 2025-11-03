Seg, 03 de Novembro

Moda

Evento no Recife debate moda, ancestralidade e impacto socioambiental nesta terça-feira (4)

Iniciativa ocorre no Centro Cultural Brasil-Alemanha (CCBA), na Boa Vista, às 18h30

Criações da estilista indígena Dayana Molina, que estará no Recife nesta terça-feira (4)Criações da estilista indígena Dayana Molina, que estará no Recife nesta terça-feira (4) - Foto: Divulgação

O KULTURFORUM, evento que debate moda, ancestralidade e impacto socioambiental, chega ao Recife nesta terça-feira (4). Aberta ao público, a ação ocorre às 18h30, no Centro Cultural Brasil-Alemanha (CCBA), na Boa Vista, área central da cidade.

Com a presença da estilista, pesquisadora e figurinista indígena Dayana Molina, originária das etnias Aymara e Fulni-ô, a iniciativa reflete identidades, valores e memórias coletivas da moda para além da expressão estética.

Comprometida em promover a representatividade dos povos indígenas na moda, Molina, que é natural de Niterói, no Rio de Janeiro, participa de uma mesa de debate com a pesquisadora e antropóloga Vânia Fialho e pela estilista e costureira recifense Natália Borges.

Além disso, estarão presentes também no evento, mulheres de comunidades periféricas da Região Metropolitana do Recife, contempladas pelo curso de "Costura & Upcycling". 

Durante a formação, que será dividida em 3 módulos, as mulheres aprenderam a criar produtos, como estojos e bolsas, a partir de lonas de banners para reutilizarem um material que seria descartado, além de aprenderem um pouco sobre empreendedorismo e aprofundarem seus conhecimentos sobre sustentabilidade. 

As mulheres participantes do grupo também integram iniciativas de agricultura urbana em seus territórios.

O KULTURFORUM é promovido pelo CCBA e conta com a parceria da Urd Atelier, da Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife.

SERVIÇO
KULTURFORUM

Data e hora: 04/11 (terça-feira), às 18h30
Local: Centro Cultural Brasil-Alemanha (CCBA) - Rua do Sossego, 384 - Boa Vista, Recife/PE
Acesso aberto ao público

Com informações da assessoria.

