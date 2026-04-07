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EMPRESARIADO Evento no Recife destaca grupo JBS como case do empresariado familiar Palestra realizada nesta terça-feira (7) e contou com a participação do empresário e consultor Cícero Rocha, fundador do Instituto Empresariar de gestão de empresas familiares

O crescimento de empresas familiares exige mais do que expansão de mercado. Demanda, sobretudo, reorganização interna, profissionalização da gestão e preparo para momentos de transição.

Esse foi o foco da palestra "Empresa Familiar em Movimento: o momento em que crescer exige recalcular a rota", conduzida na noite desta terça-feira (7) pelo consultor Cícero Rocha, fundador do Instituto Empresariar.

O evento reuniu empresários e investidores da área na sede do Complexo de concessionárias JBS, na Zona Sul do Recife.

Com trajetória voltada à governança e sucessão, Rocha destacou que um dos principais entraves para a longevidade dos negócios familiares está dentro de casa.

"O maior risco da empresa familiar não é o mercado, é a desorganização invisível. A empresa tem algo que ela precisa fazer e ela não faz, ela ignora esse problema e isso em dado momento vira um colapso, pode ser qualquer coisa, crise financeira, um falecimento inesperado na família, e para isso é preciso gestão de momento", afirmou.

Ao longo da apresentação, o especialista ressaltou que a linguagem e o entendimento do contexto são essenciais para orientar os empresários.

"O empresário familiar precisa de alguém que fale a sua língua, não que chegue com termos e métricas estrangeiras e que não entenda o contexto que aquela empresa está inserida", ressaltou.

Na avaliação de Rocha, o sucesso, muitas vezes, é o ponto mais crítico. Ele explicou que, nesse estágio, a empresa pode perder a capacidade de se autoavaliar, criando uma dinâmica de concentração de poder no fundador e dificultando a preparação das próximas gerações.

Gerenciamento

Dados apresentados durante o encontro indicam que cerca de 90% das empresas familiares não chegam à terceira geração, principalmente pela ausência de planejamento estratégico e estruturas formais de governança.

Nesse cenário, o Instituto Empresariar atua justamente na organização da relação entre família, propriedade e gestão, com foco na continuidade dos negócios.

Na prática, o Instituto desenvolve projetos personalizados que envolvem desde a criação de conselhos consultivos e de administração até a definição de regras claras para sucessão e participação dos familiares no negócio.

A atuação também inclui a formação de herdeiros e lideranças, preparação para momentos críticos e mediação de conflitos, buscando equilibrar interesses da família e da empresa.

Referência

O evento trouxe como case o grupo JBS de concessionárias. Participaram do bate-papo Solon Galvão, Solon Galvão Filho, além dos herdeiros Saulo Galvão e Júlia Galvão.

Representando a segunda geração, Solon Galvão Filho relatou o processo de transformação da empresa e a importância da consultoria na tomada de decisões estratégicas.

"A gente foi inserido nesse negócio desde cedo, não tinha final de semana, não tinha hora, e a nossa preocupação sempre era perpetuar esse negócio que a gente tanto ama, e o instituto foi muito importante", ressaltou.

Ele destacou que o grupo passou por mudanças relevantes no posicionamento de mercado, migrando para um segmento mais premium e revendo a própria estrutura operacional.

Segundo ele, a vitrine física perdeu protagonismo diante das transformações do setor. Em sua experiência, diferentes modelos de negócio convivem hoje no mercado, exigindo adaptação constante.

Já Júlia Galvão chamou atenção para a importância do papel da família como base do negócio e a sensibilidade do processo de reorganização interna.

"Sem a família não existe negócio. O que mais impressiona é que o Cícero respeitou muito os membros-chave da nossa empresa, a gente conseguiu realmente ser conquistado por ele e isso mudou o nosso negócio", afirmou.



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