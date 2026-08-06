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Simulação Evento no Recife terá simulação ao vivo da atuação de peritos em cena de crime Atividade que simula em uma cena de crime ocorre nesta sexta-feira (7) no RioMar Eventos, e será aberta ao público

Uma simulação ao vivo da atuação da Polícia Científica em uma cena de crime será realizada nesta sexta-feira (7), a partir das 15h30, durante o Congresso Vox Criminal Recife. O evento ocorre no RioMar Eventos, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

O momento mostrará, na prática, como o trabalho pericial contribui para a investigação e a produção da prova científica, e reproduzirá uma cena de morte violenta por disparo de arma de fogo.



A atividade, realizada com a participação do Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal de Pernambuco (Sinpocrim), será aberta ao público.

Os presentes poderão acompanhar procedimentos realizados pelos peritos, como isolamento e preservação do local, cadeia de custódia, identificação e coleta de vestígios biológicos e balísticos, exame perinecroscópico e análise dos elementos que ajudam a estabelecer a dinâmica do crime.

A proposta é mostrar como vestígios encontrados em um local de crime são analisados cientificamente e podem se transformar em provas fundamentais para a investigação e para o sistema de Justiça.

Público acompanhará procedimentos realizados pelos peritos durante simulação ao vivo de cena de crime. Foto: Sinpocrim/Divulgação

Além da atividade prática, o Sinpocrim também participa da programação científica do Vox Criminal. Na manhã da sexta (7), o presidente da entidade ministra a palestra "O papel da perícia médico-legal na produção da prova técnica".

A vice-presidente do sindicato, Sandra Santos, apresenta o tema "Da Cena do Crime ao Tribunal: O Papel da Genética Forense na Produção da Prova Científica", abordando a contribuição da genética forense para a construção da prova científica.

O Congresso Vox Criminal Recife ocorre nos dias 7 e 8 de agosto e reúne profissionais e estudantes das áreas de Direito Penal, Perícia Criminal, Segurança Pública e Psicologia Jurídica.

Serviço

Simulação ao vivo de cena de crime durante o Congresso Vox Criminal

Data: sexta-feira, 7 de agosto

Horário: a partir das 15h30

Local: RioMar Eventos Shopping RioMar Recife

Acesso: aberto ao público

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