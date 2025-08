Evento sobre os desafios da moradia popular no Recife acontece nesta quarta (6) e quinta-feira (7)

A- A+

Em uma cidade como o Recife, que sofre com o o terceiro maior déficit habitacional entre as Regiões Metropolitanas do Nordeste, de acordo com o Plano Local de Habitação de Interesse Social de 2018, a temática da habitação popular exige reflexões profundas que dialoguem com a realidade de milhares de moradores da capital pernambucana.



Com o objetivo de discutir sobre essas questões, o II Seminário Recife Cidade Parque - Os desafios da habitabilidade no Recife será realizado nesta quarta (6) e quinta-feira (7). O evento acontece no auditório do Apolo 235, localizado no Bairro do Recife, área central da cidade.

A partir de uma visão voltada para a temática da habitação e a integração com serviços essenciais como educação, saúde, economia e lazer, a ação nasceu do Projeto de Pesquisa de Desenvolvimento e Inovação Recife Cidade Parque.

Durante a pesquisa, foi constatado que o munícipio tem potencial para ser uma cidade parque, ou seja, figurar como um espaço urbano com moradias mais sustentáveis e com uma maior qualidade de vida.

Segundo o projeto, há uma previsão de transformar o Recife em uma cidade parque até 2037, ano em que a cidade completa o seu 500º, aniversário.

A iniciativa é um convênio entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Prefeitura do Recife, em parceria com as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e de Habitação.

Para Roberto Montezuma, coordenador do projeto e professor de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, o seminário é uma oportunidade para o debate de estratégias que envolvem os riscos de populações residentes em condições de vulnerabilidade em meio às mudanças climáticas.

“Vamos discutir dentro de uma abordagem sistêmica, que vá além de paradigmas dos programas de habitação, nos quais a moradia é concebida sem estar atrelada ao acesso a uma infraestrutura urbana de qualidade. É um modelo em que não se formam cidades, mas guetos urbanos”, afirmou.



Integração

Um dos exemplos que já existem na capital de Pernambuco é a Comunidade do Pilar, Zona de Especial de Interesse (Zeis) no Bairro do Recife.

Em uma região que conta com mais de 500 famílias, a integração do espaço com serviços essenciais, que conta com uma creche e uma escola municipal de tempo integral, busca contribuir com uma maior sustentabilidade e qualidade de vida aos moradores.

Além disso, o local receberá um conjunto habitacional nomeado em homenagem ao Papa Francisco com um total de 128 apartamentos. O investimento da Prefeitura do Recife para o espaço é de R$ 36 milhões.

O projeto prevê quatro blocos com 32 unidades cada em uma área de seis mil metros quadrados. Segundo o planejamento, estão previstos quatro tipos de apartamento que variam entre 39 a 41 metros, com dois quartos, sala de estar, banheiro social, cozinha e área de serviço.

Creche da Comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, área central da capital. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O conjunto habitacional Papa Francisco contará com 128 apartamentos localizados na Comunidade do Pilar, no Bairro do Recife. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

A Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, no Bairro do Recife, fornece aulas em tempo integral para as crianças da Comunidade do Pilar. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O Conjunto Habitacional Papa Francisco, que fica dentro da Comunidade do Pilar, será dividido em quatro blocos com 32 unidades cada, que terão entre 39 e 41 metros quadrados. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Para o arquiteto e urbanista Francisco Cunha, espaços integrados como os da Comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, são benéficos para a qualidade de vida da população. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A Comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, também conta com um parque e espaços de lazer voltados para as crianças. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Segundo o arquiteto e urbanista Francisco Cunha, que também participará do Seminário Recife Cidade Parque, a Comunidade do Pilar é um exemplo do que está se tentando fazer no município nos próximos anos. "Habitabilidade é muito mais que só habitação. Cidade habitável é aquela em que os espaços estão conectados entre si. É muito importante que locais sejam construídos sem muros ao redor. Não ter muros faz com que as pessoas interajam mais e estejam integradas em suas comunidades, como é feito na Comunidade do Pilar", mencionou.

Programação

Entre os confirmados para participar do II Seminário Recife Cidade Parque, professores da UFPE e pesquisadores do projeto Recife Cidade Parque ministrarão palestras na quarta-feira (6) sobre temas como a Habitabilidade no Recife Cidade Parque e a Perspectiva histórica da habitação de interesse social.

Além disso, o seminário ainda contará com a apresentação de experiências positivas relacionadas à moradia popular, como aconteceu na Região Metropolitana de São Paulo.

Já na quinta-feira (7), a conferência Rumo à Habitabilidade Sustentável na América Latina será realizada pela palestrante Nora Libertun de Duren, integrante do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (6/08)

Abertura

9h às 12h



Felipe Matos - Secretaria Desenvolvimento Urbano - PCR

Felipe Cury - Secretaria de Habitação - PCR

Vitor Araripe – Ministério das Cidades - Governo Federal

Roberto Montezuma - Projeto Recife Cidade Parque - UFPE

Palestra: Habitabilidade no Recife Cidade Parque

Lúcia Veras e Roberto Montezuma (UFPE e Projeto Recife Cidade Parque)

Conferência: Urbanização em áreas ambientalmente sensíveis: experiência na Região Metropolitana de São Paulo

Marcos Boldarini - Arquiteto e Urbanista

Debate

Mediador: Luiz Vieira (UFPE e Recife Cidade Parque)



Panorama - Recife

14h às 18h

Perspectiva histórica da habitação de interesse social - Ângela Souza (UFPE)

Participação popular na construção de soluções para a regularização urbanística e fundiária de habitação de interesse social - Danielle Rocha (UFPE)

Estudos de uso e ocupação do solo: pesquisa Recife Cidade Parque - Rosa Cortês (UFPE)

Plano Local de Habitação de Interesse Social - Felipe Cury (Secretário de Habitação - PCR)

Emergências climáticas, racismo ambiental e direito à moradia - Joice Paixão (GRIS Solidário)

Intervalo (15min)

Urbanização da primeira Zeis do Recife: João de Barros - Ronald Vasconcelos (UFPE)

Urbanização da primeira favela do Recife: Vila Redenção - Aline Souto (UFPE)

Ilha de Deus uma década depois - Norah Neves (PCR)

Debate

Mediador: Fabiano Diniz (UFPE e Projeto Recife Cidade Parque)

Quinta-feira (7/08)

9h às 12h

Panorama - Políticas Públicas

Minha Casa Minha Vida - Marcelo Maia de Almeida (Caixa Econômica Federal)

Periferia Viva - Vitor Araripe (Ministério das Cidades)

Promorar - Secretaria de Projetos Especiais - PCR

Programa Moradia Legal - Fabiano Diniz (UFPE e Projeto Recife Cidade Parque)

Perspectivas - Habitat para Humanidade - Socorro Leite (ONG Habitat para Humanidade)

Debate

Mediadora: Nancy Nery (Secretaria de Habitação – PCR)

Intervalo (15min)

Conferência: Rumo à Habitabilidade Sustentável na América Latina

Nora Libertun de Duren - Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

Debate

Mediador: Fernando Diniz (UFPE)

Panorama - Experiências

14h às 18h

Laboratório de projetos na graduação DAU/UFPE - Bruno Lima (UFPE) e Fábio Mosaner (UFPE)

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS/UFSC - Ricardo Wiese (UFSC)

Projetos de habitação de interesse social - Alexandre Hoddap (Coletivo Peabiru - SP)

Villa 20 - Buenos Aires - Martín Motta e Beatriz Pedro (Universidade de Buenos Aires - UBA)

Debate

Mediador: Roberto Montezuma (UFPE e Projeto Recife Cidade Parque)

Intervalo (15min)

Mesa redonda: Construindo o Futuro

Felipe Matos, Felipe Cury, Vitor Araripe, Roberto Lins, Marcelo Maia de Almeida e Roberto Montezuma

Mediador

Francisco Cunha (TGI e ARIES)

SERVIÇO:

II SEMINÁRIO RECIFE CIDADE PARQUE - Os desafios da habitabilidade no Recife

6 a 7 de agosto

Apolo 235 (Rua do Apolo, 235, Bairro do Recife)

