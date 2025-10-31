A- A+

RIO DE JANEIRO Eventos no Rio são cancelados "devido à sensação de insegurança na cidade" Estabelecimentos argumentam que a cidade vive 'momento difícil' após a operação policial mais letal do Rio, na terça-feira (28)

Bares do Rio resolveram cancelar a programação deste fim de semana, sob a justificativa de que a cidade vive um "momento delicado" após a megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, na terça-feira (28), que deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais. Entre os estabelecimentos, está o Bar do Omar, no Santo Cristo, região central da cidade.

"A gente adora receber vocês, mas agora o mais importante é que todos fiquem bem e em segurança. Diante do momento difícil que nossa cidade está vivendo, ficaremos fechados nos próximos dias. Seguimos acompanhando tudo e torcendo para que, em breve, seja seguro celebrar de novo, com paz, alegria e muito samba. Cuidem-se e cuidem dos seus", informou o bar, em comunicado publicado nas redes sociais na noite desta quinta-feira (30).

O Centro Cultural Capiberibe 27, no mesmo bairro, adiou as rodas de samba que aconteceriam nesta sexta-feira (31) e no domingo (2), que teriam as presenças dos grupos Sambotica e Samba Pra Roda, respectivamente.





"O samba é sinônimo de união, alegria e resistência, valores que, neste instante, não refletem o cenário vivido no Rio de Janeiro. Seguimos juntos e, em breve, voltaremos a celebrar como o samba merece: de braços abertos e em paz", comunicou no perfil do Instagram.

O Bargaça, no mesmo bairro, também cancelou a programação de samba que aconteceria nesta sexta, no sábado e no domingo.

"Estamos acompanhando tudo com atenção e torcendo para que, em breve, possamos voltar com aquele clima bom de roda de samba, segurança e muita paz".

O perfil oficial da Pedra do Sal, na Saúde, anunciou que os eventos desta sexta, sábado e domingo no local foram cancelados.

"A decisão foi tomada para assegurar o conforto de todos e o bom andamento das próximas atividades. A pausa é temporária, as programações voltam normalmente a partir de segunda-feira".

