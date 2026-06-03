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Mundo Everest tem número recorde de alpinistas em uma temporada Segundo o 'Himalayan Database', o maior número de subidas ao monte em uma única temporada foi registrada em 2019, quando 877 pessoas declararam que alcançaram o topo

Mais de mil alpinistas alcançaram o topo do Monte Everest nesta temporada, informaram as autoridades do Nepal nesta quarta-feira (3), o que significa que esta foi uma temporada de maior fluxo da história na montanha.

Alpinistas e as autoridades locais afirmaram que uma janela ampla para alcançar o topo – um período com condições adversas que permite subidas com segurança – contribuídas para o aumento de escaladas bem-sucedidas.

“Mais de mil alpinistas chegaram ao cume nesta temporada, mas o número final ainda terá que ser selecionado”, disse à AFP Himal Gautam, funcionário do departamento de turismo do Nepal.

Segundo o ‘Himalayan Database’, o maior número de subidas ao Everest em uma única temporada foi registrada em 2019, quando 877 pessoas declararam que alcançaram o topo.

O número total de ascensões bem-sucedidas será contabilizado após a verificação das escaladas, o que exigir fotos e declarações da empresa de expedição e das guias de cada alpinista.

Pelo menos cinco pessoas morreram temporada: dois indianos e três montanhistas nepaleses que participaram dos preparativos para as expedições no Everest. Outro guia nepalês desapareceu durante a descida e ainda não foi encontrado.

A maior montanha do mundo se estende pela fronteira entre Nepal e China e pode ser escalada por duas vertentes. O governo chinês, no entanto, fechou este ano a sua rota que começa no Tibete.

O Nepal emitiu um número recorde de 494 permissões para estrangeiros na temporada, o que provocou o surgimento de uma cidade de barracas ao pé da montanha para os alpinistas e as equipes de apoio.

Somente em 21 de maio, 275 alpinistas alcançaram o cume do Everest, de 8.849 metros, o que transformou este dia no mais movimentado da história no lado sul.

Na data, fotos de filas de alpinistas aguardando para chegar ao topo foram divulgadas nas redes sociais.

Na atual temporada, vários discos foram superados, incluindo o maior número de ascensões ao cume pela guia nepalesa Kami Rita Sherpa, que celebrou sua 32ª escalada ao topo.

O Nepal abriga oito das 10 maiores montanhas do planeta.

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