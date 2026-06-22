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Internacional Evo Morales declara que suspende temporariamente últimos bloqueios de rodovias na Bolívia No centro da Bolívia ainda permaneciam os últimos focos de protesto, três dias depois de Paz decretar estado de exceção para encerrar as manifestações

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales anunciou nesta segunda-feira (22) a suspensão temporária dos bloqueios que ainda persistiam no departamento de Cochabamba, seu principal reduto político no país, onde permaneciam os últimos protestos que exigiam a renúncia do presidente de centro-direita Rodrigo Paz.

Morales fez o anúncio ao final de uma assembleia de dirigentes cocaleiros na localidade de Lauca Ñ.

No centro da Bolívia ainda permaneciam os últimos focos de protesto, três dias depois de Paz decretar estado de exceção para encerrar as manifestações.

"Por enquanto, faremos uma pausa. Isso não significa que estamos nos rendendo", afirmou Morales, após ouvir o pedido de lideranças locais para declarar uma trégua, já que os bloqueios de estradas no restante do país haviam sido encerrados.

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