Evva Boutique aposta em hospitalidade e conexão com a natureza na Rota Ecológica dos Milagres

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Em um dos cenários mais paradisíacos do litoral alagoano e também do Brasil, a Evva Boutique vem construindo uma proposta de hospedagem que alia sofisticação, exclusividade e conexão genuína com a natureza. Inaugurada em 2025, a pousada boutique está localizada na Praia de Tatuamunha, em Porto de Pedras, Alagoas, na popular Rota Ecológica dos Milagres, e nasceu com o propósito de proporcionar uma experiência que vai além da hospedagem, aproximando os visitantes da cultura, da comunidade e das riquezas naturais da região. O empreendimento está situado em uma área privilegiada, próxima à tradicional vila de pescadores, mais especificamente no Sítio Cruzeiro, s/n, Praia de Tatuamunha.

Destino cada vez mais procurado por viajantes de diferentes estados do Brasil, a Rota Ecológica dos Milagres também tem atraído turistas cearenses mais exigentes em busca de experiências de descanso, natureza, glamour na hospedagem e exclusividade. A proximidade entre os dois estados e a possibilidade de combinar destinos do litoral nordestino fazem da região de Porto de Pedras uma opção para cearenses que desejam conhecer um dos trechos mais preservados do litoral alagoano. Nesse cenário, a Evva Boutique aposta em uma experiência de hospedagem voltada especialmente para quem busca fugir dos grandes resorts e vivenciar o destino de maneira mais intimista, com contato direto com a natureza e com a cultura local.

Com apenas 14 bangalôs, distribuídos nas categorias Beira-Mar e Deluxe, a Evva Boutique foi concebida para oferecer uma atmosfera intimista, marcada pelo atendimento personalizado e pela valorização da tranquilidade, um verdadeiro refúgio cercado por um belo mar, um rio e pelo encontro entre os dois.

"A Evva Boutique nasceu do desejo de criar uma hospedagem de alto padrão integrada à natureza e à cultura local. A proposta é proporcionar aos hóspedes experiências imersivas, permitindo que conheçam Tatuamunha de forma autêntica, por meio da aproximação com a comunidade e da interação", explica Victória Gloor, uma das sócias do empreendimento.

Inspirada na arquitetura brasileira contemporânea, a Evva Boutique adota uma linguagem tropical, atemporal e integrada ao ambiente natural. O projeto privilegia volumes horizontais, grandes beirais, espaços abertos e materiais naturais, como madeira, pedra, fibras e tecidos leves, criando ambientes elegantes e acolhedores, sem excessos. Em termos de decoração, a Evva valoriza o artesanato local.

A programação da pousada foi pensada para estimular a conexão com a natureza e o bem-estar. Em dias selecionados, os hóspedes podem participar de aulas de yoga, rituais de spa para os pés e apresentações de música ao vivo. Também estão disponíveis experiências exclusivas, como jantares românticos e, mediante contratação, passeios de jangada, buggy, cavalo e observação do peixe-boi em seu habitat natural, um dos principais atrativos da região. Entre os diferenciais oferecidos gratuitamente estão bicicletas, pranchas de stand-up paddle e equipamentos para beach tennis, badminton e frescobol.



















Gastronomia que valoriza os sabores de Alagoas

Outro ponto forte da hospitalidade é a gastronomia própria. O cardápio é assinado pelos chefs Flávia Soares e Danilo Paixão, que apresentam releituras contemporâneas da culinária regional. Entre os pratos que representam a identidade da casa estão o tradicional arroz de polvo, além da moqueca e do tacho arretado, preparados com ingredientes frescos e produtos locais. A Evva Boutique conta com dois espaços gastronômicos: um restaurante exclusivo para hóspedes e o Anzo, aberto também ao público externo.

Sustentabilidade e cultura

Mais do que proporcionar conforto aos hóspedes, a Evva Boutique busca fortalecer a relação entre turismo e desenvolvimento local, gerando uma verdadeira sinergia com a comunidade. A pousada mantém parcerias com profissionais da região, incentiva a economia da vila de pescadores e será a primeira hospedagem da região a estabelecer parceria com a Associação Peixe-Boi, uma associação comunitária composta por ribeirinhos, pescadores, estudantes e outros moradores, todos nascidos e criados na região. Além de proteger o peixe-boi, esse trabalho gera renda para os associados e permite que eles mantenham suas famílias sem causar impactos ao meio ambiente. A sustentabilidade também está presente na operação do empreendimento, tanto pela integração da arquitetura à paisagem quanto pelo incentivo à preservação ambiental e às iniciativas voltadas à conservação do ecossistema local.

Para mais informações, acesse:

Site oficial da Evva Boutique

Instagram da Evva Boutique

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