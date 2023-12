Ex-advogado de Trump condenado por difamação, Giuliani se declara em insolvência

A- A+

Rudy Giuliani, ex-advogado pessoal de Donald Trump, se declarou em insolvência nesta quinta-feira (21), poucos dias depois de ser condenado a pagar mais de 148 milhões de dólares (R$ 721 milhões, na cotação atual) por difamar duas agentes eleitorais em 2020.

Em seu pedido de insolvência, o ex-prefeito de Nova York declara bens no valor de até US$ 10 milhões (R$ 48,7 milhões) e um passivo de até US$ 500 milhões (R$ 2,43 bilhões).

A maior parte de suas dívidas consiste em 148 milhões de dólares que um júri federal de Washington determinou, em 15 de dezembro, que ele pagasse a Ruby Freeman e sua filha Wandrea "Shaye" Moss por fazer afirmações falsas repetidamente de que elas participaram da fraude eleitoral de 2020.

O pedido de insolvência apresentado perante um tribunal de falências de Nova York também listou dívidas que vão de centenas de milhares a milhões de dólares com o Serviço de Impostos Internos, as autoridades fiscais de Nova York e seus ex-advogados e contadores.

Além disso, foram registrados valores “desconhecidos” devidos a Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden, e às empresas de urnas eletrônicas Dominion e Smartmatic. Hunter Biden, Dominion e Smartmatic entraram com ações judiciais contra Giuliani, que estão em curso.

Giuliani, de 79 anos, foi declarada responsável em agosto pela juíza do distrito Beryl Howell de difamar Freeman e Moss, ambas funcionárias eleitorais do condado de Fulton, com suas mentiras sobre as eleições de 2020 em nome do ex-presidente Trump.

Um júri federal de oito pessoas concedeu mais de 16 milhões de dólares (R$ 78 milhões) a cada uma delas por difamação, 20 milhões (R$ 97,5 milhões) a cada uma por angústia emocional e 75 milhões (R$ 366 milhões) ) em danos punitivos.

Giuliani, que dirigiu os esforços legais de Trump para anular os resultados das eleições, publicou um vídeo da dupla que as acusava falsamente de fraude durante a contagem de votos e com diversas outras afirmações infundadas sobre elas.

