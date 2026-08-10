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USA Ex-advogado de Trump toma posse como procurador-geral dos EUA Blanche foi advogado pessoal do presidente norte-americano em três processos criminais, incluindo o caso dos pagamentos não declarados à ex-atriz de filmes adultos Stormy Daniels

Todd Blanche, ex-advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou posse nesta segunda-feira (10) na presença do mandatário, tornando-se formalmente procurador-geral após ter exercido o cargo de procurador-geral interino.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, publicou um vídeo da cerimônia no qual Trump aparece aplaudindo seu protegido após prestar juramento no Salão Oval.

Blanche acaba de superar um difícil processo de confirmação no Senado, onde sua nomeação para esse cargo de grande importância estratégica foi aprovada por 50 votos a favor e 49 contra.

A oposição democrata se opôs unanimemente à escolha, que, segundo afirmou, confirma a intenção do presidente de utilizar o Departamento de Justiça para sua vingança política pessoal.

Antes do retorno do magnata à Casa Branca, em janeiro de 2025, Blanche foi advogado pessoal de Trump em três processos criminais, incluindo o caso dos pagamentos não declarados à ex-atriz de filmes adultos Stormy Daniels, que terminou em condenação.

Em seguida, Trump o nomeou subsecretário do Departamento de Justiça e, em abril, confiou-lhe o cargo interinamente após a demissão de Pam Bondi.

Nesse posto, Blanche tomou decisões criticadas até mesmo dentro do Partido Republicano, como a criação de um fundo de US$ 1,8 bilhão para a "desinstrumentalização", destinado a compensar os aliados do presidente por ações judiciais movidas durante o governo do democrata Joe Biden, um "fundo de propinas", segundo a oposição democrata.

Ele também concedeu imunidade fiscal ao presidente e a seus aliados.

Para garantir a nomeação no Senado, o governo anunciou o abandono do projeto do fundo de compensação e esclareceu que o acordo de imunidade fiscal firmado com Donald Trump, seus dois filhos mais velhos e a Organização Trump só se aplicaria retroativamente, e não a declarações futuras.

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