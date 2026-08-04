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EUA Ex-advogado pessoal de Trump avança em sua confirmação como procurador-geral dos EUA Todd Blanche obtém aprovação em comissão do Senado e fica mais perto de assumir definitivamente o comando do Departamento de Justiça dos EUA

O procurador-geral interino dos Estados Unidos, Todd Blanche, foi aprovado nesta terça-feira (4) em uma votação crucial em uma comissão do Senado para ser confirmado no cargo.

Ex-advogado pessoal do presidente Donald Trump, Blanche obteve 12 votos a favor e 10 contra na Comissão Judiciária do Senado, após dois senadores republicanos retirarem sua oposição.

Blanche atuava como procurador-geral interino desde abril, quando Trump demitiu Pam Bondi.

A confirmação de Blanche estava em suspenso devido às objeções de dois senadores republicanos, John Cornyn e Thom Tillis, a uma indenização de 1,8 bilhão de dólares (9,1 bilhões de reais) concedidos a Trump pelo Departamento de Justiça pelo vazamento de suas declarações de imposto de renda.

Trump havia indicado que queria que o acordo fosse transformado em um fundo para supostas vítimas de perseguição política.

Blanche emitiu uma ordem por escrito no fim de semana eliminando esse "fundo contra a instrumentalização política".

O procurador-geral interino, cargo que nos Estados Unidos também equivale ao de secretário da Justiça, esclareceu ainda que o acordo de imunidade fiscal firmado com Trump, seus dois filhos mais velhos e a Organização Trump se aplicaria apenas "retroativamente" aos anos fiscais passados e não às declarações futuras.

Espera-se que o Senado, onde os republicanos detêm a maioria, vote ainda esta semana para confirmar Blanche como chefe do Departamento de Justiça.

Os senadores democratas permaneceram unidos em sua oposição a Blanche, argumentando que o Departamento de Justiça se tornou uma extensão da equipe jurídica do presidente republicano.

"Todd Blanche não tem nenhuma razão para ocupar o cargo de máxima autoridade da lei em nosso país", disse o senador Dick Durbin, o principal democrata na Comissão Judiciária do Senado, antes da votação desta terça-feira.

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