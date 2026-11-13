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Conflito Ex-assessor ucraniano exilado na Rússia fica ferido em explosão de carro-bomba em Moscou Ele atuou como porta-voz e assessor do ex-primeiro-ministro ucraniano Mikola Azarov, que ocupou o cargo entre 2010 e 2014, durante o governo do então presidente Viktor Yanukovich

Um ex-assessor de um antigo primeiro-ministro da Ucrânia, que vivia exilado na Rússia desde 2014, ficou ferido após a explosão de um carro-bomba nesta sexta-feira, 13, em Moscou. Sergei Zavorotni, de 72 anos, foi hospitalizado depois que o veículo em que estava explodiu no distrito de Chertanovo, na região sul da capital russa.

Ele atuou como porta-voz e assessor do ex-primeiro-ministro ucraniano Mikola Azarov, que ocupou o cargo entre 2010 e 2014, durante o governo do então presidente Viktor Yanukovich.

Azarov deixou a Ucrânia e se refugiou na Rússia após a Revolução Maidan, em 2014, que derrubou Yanukovich. Zavorotni também se mudou para território russo naquele período.

Segundo informações divulgadas pela imprensa russa e reproduzidas pela agência Reuters, o automóvel explodiu enquanto trafegava por uma rua de Chertanovo. Relatos iniciais indicam que o veículo havia percorrido cerca de 200 metros após deixar um pátio residencial quando ocorreu a detonação.

A explosão atingiu principalmente o lado esquerdo do carro e lançou o motorista para fora do veículo. Zavorotni foi socorrido por pessoas que estavam nas proximidades antes de ser levado ao hospital.

De acordo com relatos publicados pelos canais russos Ren TV e 112, o ex-assessor perdeu o braço esquerdo e sofreu concussão, fraturas nas costelas e outros ferimentos. As circunstâncias exatas da explosão ainda não foram esclarecidas.

O Comitê Investigativo da Rússia, órgão responsável por apurar crimes graves, abriu uma investigação sobre o caso. A publicação russa Kommersant informou que as autoridades trabalham com a hipótese de tentativa de homicídio. Ainda não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou possíveis responsáveis pelo ataque.

Zavorotni também é conhecido por sua atuação na mídia russa e por defender posições favoráveis ao Kremlin. Depois de deixar a Ucrânia, participou da criação de iniciativas políticas alinhadas a Moscou e publicou materiais críticos à Revolução Maidan e à aproximação de Kiev com o Ocidente.

A explosão em Moscou ocorreu um dia depois de outro atentado com carro-bomba na Rússia. Na quinta-feira, 12, um militar russo morreu após a explosão de um veículo na região de São Petersburgo.

O Comitê Investigativo russo confirmou a morte, mas não identificou oficialmente a vítima nem informou quem poderia estar por trás do ataque. Veículos de comunicação locais afirmaram que o homem era um coronel da Força Aérea russa.

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