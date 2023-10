Ex-assistente pessoal de tia dos príncipes Harry e William é achada morta nos EUA

A- A+

O corpo da ex-assistente pessoal de Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe Andrew, foi achado estrangulado no apartamento de luxo dela, em Dallas, no estado americano do Texas. Jenean Chapman, de 46 anos, foi encontrada já sem vida depois que colegas de trabalho acionaram a polícia por desconfiarem do porquê ela havia faltado ao serviço.

Investigadores prenderam o marido de Jenean, James Michael Patrick, de 48 anos, na cidade de Austin, dois dias depois da confirmação da morte. Os dois estavam casados desde julho, mas ele se apresentava nas redes sociais como "solteiro", de acordo com o jornal britânico "DailyMail".

Jenean era "vice-presidente sênior" na empresa de marketing digital Critical Mass e estava “prestes a iniciar seu próprio negócio”, segundo o tabloide. No início dos anos 2000, Jenean trabalhava como assistente pessoal de Sarah Ferguson, de quem o irmão do rei Charles III se separou oficialmente em 1996.

Nesta sexta-feira, a tia dos príncipes Harry e William publicou fotos da ex-funcionária no Instagram e lamentou a morte dela, com quem havia falado havia "poucos meses". Sarah prometeu auxiliar a família a cobrir os custos do funeral.

"Estou chocada e triste ao saber que Jenean Chapman, que trabalhou comigo como minha assistente pessoal há muitos anos, foi assassinada em Dallas com apenas 46 anos. Um suspeito está sob custódia. Jenean era leal, trabalhadora, linda e divertida e meu coração está partido por sua família e amigos", afirmou a mãe das princesas Beatrice e Eugênia.

O caso foi registrado como homicídio um dia depois da descoberta do corpo, na segunda-feira. O médico legista do condado de Dallas ainda não determinou a causa da morte. Fontes disseram ao canal local "WFAA Channel 8" que "parecia que Chapman foi estrangulada".

Jenean e Patrick viviam num apartamento de uma luxuosa torre residencial havia cinco meses, após um período de moradia em São Francisco, na Califórnia. A família da vítima afirmou que o relacionamento era "conturbado" e "tóxico", com idas e vindas durante seis anos, reportou o "DailyMail". As autoridades locais estabeleceram uma fiança de US$ 100 mil para o suspeito.

Veja também

MDMA Estudo descobre como ecstasy pode melhorar psicoterapia e ajudar tratamento de doenças psiquiátricas