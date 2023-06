A- A+

CRIME Ex-atleta Sandra Mathias é indiciada por lesão corporal, injúria e perseguição Ela foi flagrada chicoteando entregador com uma guia de coleira de cachorro; outra entregadora recebeu mordidas na perna

A ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá foi indiciada pela 15ª DP (Gávea) por lesão corporal, injúria e perseguição (stalking) por agredir dois entregadores. O inquérito sobre o caso já foi remetido ao Ministério Público (MP) estadual. Em abril deste ano, Sandra foi flagrada dando chicotadas com uma guia de coleira de cachorro em Max Ângelo dos Santos e morder a perna de Viviane Maria Teixeira, na Estrada da Gávea, em São Conrado, Zona Sul do Rio.

"O primeiro passo já foi dado. Ajustiça já está sendo feita. Acho que a partir de agora as pessoas ficaram inibidas em cometer agressões como essas. Acabar (os casos) não vai, mas pode diminuir" disse Max, ao saber do indiciamento da ex-atleta.

A investigação da 15ª DP começou após o entregador procurar a delegacia para denunciar a agressão sofrida. Além das chibatadas, Sandra xingou tanto ele quanto Viviane de "marginais", "lixo" e "Favela". Um exame no Instituto Médico-Legal (IML) constatou hematomas em Max por causa da agressão.

O advogado Roberto Butter, que faz a defesa da ex-atleta, disse que não comentará o indiciamento porque ainda não teve acesso ao documento.

Outro indiciamento

Além da agressão contra os entregadores, Sandra já havia sido indiciada pela Polícia Civil anteriormente por maus-tratos e lesão corporal contra a própria mãe. De acordo com as investigações, a ex-jogadora teria agredido a idosa, de 77 anos, com pontapés, tapas e socos.

A mãe disse, em depoimento, que a filha tentou levá-la para uma clínica contra a sua vontade, tendo, inclusive a amarrado com um lençol. A idosa passou por exame de corpo de delito e o resultado apontou sinais de agressão por ação contundente. Mario Mathias, irmão de Sandra, também foi ouvido e confirmou a versão da mãe.

