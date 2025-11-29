Ex-Butantan, Dimas Covas assume cargo de cientista em farmacêutica que desenvolveu a Coronavac

A- A+

O médico hematologista Dimas Covas, que foi diretor do Instituto Butantan ao longo da pandemia da Covid-19, será o novo cientista-chefe de pesquisa, desenvolvimento e inovação da farmacêutica Sinovac, de origem chinesa, no Brasil. A empresa foi a responsável por desenvolver a vacina Coronavac, a primeira a chegar em larga escala ao país em meio a emergência do coronavírus, em 2021. O acordo, disse Covas ao GLOBO, também inclui o desenvolvimento de novos imunizantes.

— É um desafio muito grande desenvolver produtos novos, absolutamente inovadores, que não estão ainda em mercado, mas que serão seguramente a nova onda, a nova onda da biotecnologia — adianta. — As áreas tradicionais da Sinovac são as vacinas. E a Sinovac está fazendo um grande esforço de adaptação para as novas tecnologias.Quer dizer, está investindo pesadamente nessa tecnologia de RNA (mensageiro).

Nesse sentido, diz Covas, o desenvolvimento se dará para vacinas contra infecções — como costuma ser mais tradicional na medicina — entre outros desenvolvimentos relacionados. As terapias celulares e gênicas também devem ser uma importante linha de estudo. Os tumores e doenças raras costumam ser os problemas de saúde mais contemplados com esse tipo de tratamento

Covas se manterá no Brasil, embora tenha feito visitas à Pequim para tratar da instalação da farmacêutica no país. Para assumir o cargo, ele precisou se licenciar da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP).

— Vamos fazer o estudos clínicos aqui. Está na previsão e vamos começar isso muito rápido — afirma Covas. — Já posso contar, por exemplo, que vacinas de RNA que já estão em fase de desenvolvimento clínico na China vamos trazer para cá para contribuir com o estudo. Como por exemplo uma opção para herpes zoster.

No ano passado, em reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, a Sinovac anunciou um investimento de R$ 100 milhões no Brasil. Covas diz que parte desse investimento será revertido especificamente na instalação da empresa no país, o que deve ocorrer nos próximos meses. A operação se dará dentro do estado de São Paulo.

— Queremos trazer inovação para cá — afirmou.

O momento, diz Covas, é de formação dos quadros de equipe da Sinovac no país. Há, por exemplo, funcionários já trabalhando na área de planejamento. A média inicial é ter cerca de 50 pessoas trabalhando na área de pesquisa e desenvolvimento, sendo 30% deles doutores.

Na semana passada, a Sinovac assinou, no Brasil, duas parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDPs) que integrarão a estrutura produtiva do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A primeira será para produção da vacina da varicela e a segunda focada na raiva, em parceria com o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar).

Figura importante no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, Dimas Covas manteve-se à frente do Instituto Butantan até novembro de 2022, após cinco anos de trabalho a frente da Instituição. Na época, ele disse que deixou o cargo na área produtiva para assumir o posto de diretor-executivo da Fundação Butantan, mais focada em gestão.

À epoca da mudança de cargos, contratos de softwares assinados por Covas foram alvo de investigação Tribunal de Contas do Estado, sob suspeita de possíveis irregularidads. Procurado pelo GLOBO, o orgão informou que os processos seguem em aberto, sem julgamento final. Covas, por sua vez, diz que a última questão que respondeu sobre o caso foram em 2023.

