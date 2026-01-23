A- A+

PRISÃO Ex-campeão olímpico canadense de snowboard foi preso acusado de tráfico de drogas, diz imprensa Ryan Wedding figurava na lista dos "Dez Foragidos Mais Procurados" do FBI

Ryan Wedding, ex-campeão olímpico canadense de snowboard e acusado de se tornar um chefão do tráfico de drogas, foi preso, informou a imprensa americana nesta sexta-feira (23).

Wedding, de 44 anos, é procurado pelos Estados Unidos por tráfico de drogas e homicídio, e figurava na lista dos "Dez Foragidos Mais Procurados" do FBI.

O Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de US$ 15 milhões (R$ 79,6 milhões) por informações que levem à sua captura.

A NBC News, citando dois policiais americanos, afirmou que Wedding está sob custódia, mas não especificou o local da prisão.

Autoridades americanas haviam indicado anteriormente que Wedding estaria escondido no México.

O diretor do FBI, Kash Patel, descreveu Wedding em uma coletiva de imprensa recente como "uma versão moderna do Pablo Escobar", o notório narcotraficante colombiano que morreu em 1993.

Sete pessoas supostamente vinculadas à operação de tráfico de cocaína de Wedding foram presas no Canadá em novembro, incluindo seu advogado, e os Estados Unidos solicitaram sua extradição.

Wedding competiu pelo Canadá no snowboard nos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City em 2002, onde terminou em 24º lugar.

Wedding, também conhecido como "El Jefe", "Gigant" e "Public Enemy", é acusado de enviar centenas de milhões de dólares em cocaína da Colômbia, passando pelo México, para os Estados Unidos e Canadá.

Veja também