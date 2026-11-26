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América do Sul Ex-candidato Edmundo González anuncia seu retorno à Venezuela após exílio em Madri Conselho Nacional Eleitoral nunca publicou os resultados detalhados, alegando ter sofrido um ataque cibernético

O ex-candidato presidencial Edmundo González Urrutia anunciou, nesta quinta-feira (26), que retornará à Venezuela após mais de dois anos de exílio na Espanha, após as eleições presidenciais de 2024, nas quais Nicolás Maduro foi declarado vencedor em meio a denúncias de fraude.

González Urrutia exilou-se em Madri em setembro de 2024, depois de ter sido o representante da oposição no pleito, com o apoio da líder política e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, que estava impedida de concorrer como candidata.

A oposição reivindicou a vitória de González Urrutia em julho de 2024 e divulgou os resultados da grande maioria das seções eleitorais, apresentando números expressivos a favor de seu candidato.

O Conselho Nacional Eleitoral nunca publicou os resultados detalhados, alegando ter sofrido um ataque cibernético.

Em seu retorno, González Urrutia se juntará a Machado em uma peregrinação organizada pela Igreja Católica, marcada para 5 de dezembro em Guanare, no estado de Portuguesa, a 500 quilômetros de Caracas.

"Em breve estarei na Venezuela para acompanhar a peregrinação de nossa padroeira, a Virgem de Coromoto. Que melhor momento para retornar?", disse González em uma mensagem na rede social X.

Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en otros países. La fecha me hace pensar en nuestras propias maneras de agradecer. Yo, en particular, tengo mucho que agradecer a los venezolanos, a España y a mi familia. Durante este tiempo lejos de Venezuela, sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa. Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar? Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes. — Edmundo González (@EdmundoGU) November 26, 2026

"Depois de tanto tempo longe de casa, me comove pensar que estarei novamente com vocês", acrescentou, sem especificar uma data exata para o seu retorno.

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