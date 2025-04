A- A+

RIO DE JANEIRO Ex-CEO da Hurb é preso por furto de obras de arte de hotel e shopping de luxo do Rio As obras são avaliadas em mais de R$ 23 mil, de acordo com as autoridades

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um empresário do setor de viagens por furtar obras de arte de um hotel de luxo e de um shopping da Barra da Tijuca, bairro nobre da zona oeste carioca. Segundo o G1/TV Globo, o homem seria o empresário João Ricardo Rangel Mendes, de 44 anos, ex-CEO da Hurb (antigo Hotel Urbano), que enfrenta uma série de ações na Justiça.

De acordo com os policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), as obras de arte são avaliadas em mais de R$ 23 mil. O homem teria tentado fugir ao ser localizado na cobertura de um hotel de luxo também na Barra, onde estava grande parte das peças. O Estadão não localizou a defesa do empresário.



A investigação envolve dois furtos distintos. Um deles é de obras de arte que estavam em um hotel de luxo, enquanto o outro envolve quadros e outros pertences de um escritório de arquitetura, localizado dentro de um shopping.

"Após análise de imagens e diligências, constatou-se que se tratava do mesmo autor, e que ele utilizou a mesma motocicleta para cometer ambos os crimes", aponta a polícia. "Antes de ser detido, ele tentou fugir da ação dos policiais, mas foi capturado no terraço do apartamento", acrescentou.

Segundo a polícia, no imóvel onde o homem foi preso, estavam três esculturas de cerâmica e um dos quadros furtados do hotel. Uma pintura ainda não foi recuperada.

"Todo o material foi devolvido aos legítimos proprietários e agentes da 16ª DP seguem em diligências para localizar a última obra de arte. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto", destacou a polícia em nota.

