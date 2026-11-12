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Mundo Ex-CEO da Nvidia teve relacionamento extraconjugal com 3º mulher, diz agência Diretora financeira Colette Kress foi nomeada presidente-executiva interina nesta quinta-feira

O ex-CEO da Nvidia Jensen Huang teve um terceiro relacionamento extraconjugal, segundo publicou a agência Reuters, nesta quinta-feira. Esse seria o segundo caso dele com uma funcionária da empresa.

A identidade da mulher não foi revelada pela agência. A Nvidia não comentou o assunto.

Huang deixou o cargo após as notícias sobre casos extraconjugais, que incluiem ainda uma suposta espiã chinesa, começaram a circular. A diretora financeira Colette Kress foi nomeada presidente-executiva interina. As ações caíram 13% na abertura da Bolsa nos EUA, levando a uma perda de valor de mercado superior a US$ 600 bilhões na semana. Com isso, o valor da gigante de tecnologia ficou abaixo de R$ 4 trilhões pela primeira vez desde 2025.

A pressão sobre o executivo vinha aumentando nos últimos dias, após notícias de que o executivo, de 63 anos e casado, teria tido um caso extraconjugal com uma empresária chinesa, Alice Huang, que as autoridades americanas suspeitam de atuar como espiã a serviço de Pequim. Alice e Jensen não são parentes apesar do mesmo sobrenome.

A crise também trouxe à tona um segundo relacionamento atribuído a Huang, com uma funcionária da Nvidia diretamente subordinada a ele, o que levantou questionamentos sobre a segurança da fabricante de chips.

Em mensagem enviada aos funcionários da Nvidia nesta semana, obtida pela Reuters, o executivo confirmou o relacionamento extraconjugal com Alice e assumiu "total responsabilidade" por seus atos.

"Fui infiel à minha esposa. Minhas ações fizeram mal a ela e aos nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz", escreveu Huang.

Não havia sinais claros se Huang iria deixar a Nvidia. Dirigindo-se a colegas, ao conselho de administração, aos parceiros e aos acionistas, ele havia afirmado que estava comprometido com a empresa. "Minha responsabilidade é servir a vocês e ser digno da confiança de vocês. Não estive à altura dessa responsabilidade", escreveu.

Trajetória de sucesso

O comunicado da renúncia não diz por que Huang está deixando a empresa. Em vez disso, centra-se nas "contribuições profundas e imensuráveis" do executivo para a Nvidia e a indústria de tecnologia.

Além de diretora financeira, Colette Kress, também é vice-presidente executiva. Ela acumulará suas funções com o comando da Nvidia enquanto a empresa busca um substituto. Collette está na fabricante de semicondutores desde 2013.

"Continuaremos avançando no trabalho que tornou a Nvidia líder em computação acelerada e IA, e executaremos as oportunidades que virão. Nosso foco permanece em servir nossos clientes, parceiros, desenvolvedores e acionistas", disse a executiva.

Jensen Huang tem uma trajetória de sucesso e é apontado como executivo-chave para a liderança da Nvidia no setor. Seus chips estão entre os mais relevantes na indústria, o que colocou a empresa no alvo de disputas entre EUA e China.

O H200, um dos modelos mais poderosos da empresa, está sujeito a controles de exportação dos EUA, que limitam os envios diretos à China e impõem restrições à revenda.

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