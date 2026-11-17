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Nvidia Ex-CEO da Nvidia vai depor em 1º de dezembro no Congresso dos EUA Huang renunciou ao cargo em 12 de novembro

Huang, um dos principais defensores da inteligência artificial (IA) na indústria de tecnologia, renunciou ao cargo em 12 de novembro, após a revelação de que havia mantido relações extraconjugais, incluindo um relacionamento com uma mulher suspeita de espionagem em favor da China.

“Esperamos ouvir atentamente Jensen Huang e Tim Teter (diretor jurídico da Nvidia) sobre o papel deles em uma possível violação de nossa segurança nacional”, afirmaram em comunicado conjunto os presidentes das comissões de Relações Exteriores, Inteligência e China da Câmara dos Representantes.

O escândalo afetou as ações da Nvidia que, até pouco tempo atrás, era a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo.

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