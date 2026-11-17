Ex-CEO da Nvidia vai depor em 1º de dezembro no Congresso dos EUA
Huang renunciou ao cargo em 12 de novembro
Jensen Huang, cofundador e ex-CEO da Nvidia, será ouvido em 1º de dezembro por três comissões da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, informaram parlamentares nesta terça-feira (17). O depoimento tratará do escândalo envolvendo a exportação de chips para a China.
Huang, um dos principais defensores da inteligência artificial (IA) na indústria de tecnologia, renunciou ao cargo em 12 de novembro, após a revelação de que havia mantido relações extraconjugais, incluindo um relacionamento com uma mulher suspeita de espionagem em favor da China.
“Esperamos ouvir atentamente Jensen Huang e Tim Teter (diretor jurídico da Nvidia) sobre o papel deles em uma possível violação de nossa segurança nacional”, afirmaram em comunicado conjunto os presidentes das comissões de Relações Exteriores, Inteligência e China da Câmara dos Representantes.
O escândalo afetou as ações da Nvidia que, até pouco tempo atrás, era a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo.