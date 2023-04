A- A+

Justiça Ex-chefe da inteligência do Cazaquistão é condenado por distúrbios de 2022 Karim Masimov foi condenado a 18 anos de prisão pelos crimes de alta traição e golpe de Estado

O ex-chefe dos serviços secretos do Cazaquistão, principal acusado no caso dos sangrentos distúrbios de janeiro de 2022, foi declarado culpado nesta segunda (24) de "alta traição" e "golpe de Estado", e condenado a 18 de anos de prisão.

Chefe do Comitê nacional de segurança e detido durante os distúrbios, Karim Masimov é apresentado pelas autoridades como o cérebro de um complô para derrubar o presidente Kasym-Jomart Tokaiev durante os distúrbios de excepcional violência ocorridos nessa ex-república soviética.

"Masimov K. foi declarado culpado de alta traição, golpe de Estado e abuso de poder. Foi condenado a 18 anos de prisão, confisco dos bens e proibição de exercer funções públicas pelo resto da vida", indicou o tribunal em Astana.

Três de seus assistentes foram condenados a 16, 15 e três anos de prisão.

Em janeiro de 2022, protestos pacíficos contra a alta do preço do combustível e as desigualdades sociais desencadearam confrontos entre forças de segurança e civis.

O ex-presidente Nursultan Nazarbaiev, no poder durante três décadas, estava na mira dos manifestantes, que o acusavam de ter enriquecido com seus familiares às custas do povo.

Masimov, de 57 anos, é considerado apoiador de Nazarbaiev.

Oficialmente, 238 pessoas morreram, edifícios públicos foram destruídos e, segundo, defensores dos direitos humanos, pessoas detidas foram torturadas.

Veja também

SAÚDE DO HOMEM ANS abre consulta pública por nova opção de tratamento para próstata aumentada em planos de saúde