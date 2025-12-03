A- A+

união européia Ex-chefe diplomática da UE Federica Mogherini acusada por corrupção Outros dois suspeitos detidos na terça-feira em Bruxelas o funcionário da Comissão e ex-secretário-geral do serviço diplomático europeu Stefano Sannino e o diretor adjunto do Colégio da Europa

A ex-chefe da diplomacia da UE Federica Mogherin, foi acusada junto com outras duas pessoas no âmbito de uma investigação sobre uma suposta fraude no uso de fundos europeus, anunciou nesta quarta-feira (3) a Procuradoria Europeia.

O órgão busca esclarecer se houve favorecimento na atribuição, por parte do serviço de política externa da UE — que Mogherini dirigiu entre 2014 e 2019 —, de um contrato de formação de futuros diplomatas ao Colégio da Europa, uma prestigiada instituição que a italiana dirige atualmente.

Outros dois suspeitos detidos, assim como Mogherini, na terça-feira em Bruxelas — o funcionário da Comissão e ex-secretário-geral do serviço diplomático europeu Stefano Sannino e o diretor adjunto do Colégio da Europa — também foram acusados.

Os três suspeitos foram libertados por "não apresentarem risco de fuga", indicou à AFP uma porta-voz da Procuradoria Europeia.

"Após prestarem declarações à polícia judiciária federal belga, as três pessoas foram oficialmente informadas das acusações apresentadas contra elas", indicou a Procuradoria, que supervisiona as investigações.

"Essas acusações indicam fatos relacionados a fraude e corrupção no âmbito de contratos públicos, conflito de interesses e violação do sigilo profissional", detalhou o comunicado.

Na terça-feira, a polícia belga realizou buscas no escritório do serviço diplomático da UE (Seae) em Bruxelas, em vários recintos do Colégio da Europa em Bruges, onde fica sua sede, e nas residências dos suspeitos.

Os investigadores tentam determinar se houve concorrência desleal quando o serviço diplomático da UE atribuiu a esse centro um programa de formação de futuros diplomatas, no ano letivo de 2021-2022.

Mais especificamente, as investigações concentram-se em saber se o Colégio da Europa foi previamente informado sobre os critérios de seleção, para poder cumpri-los com excelência e obter o contrato.

Em um comunicado publicado na noite de terça-feira, a instituição confirmou as buscas nos seus escritórios em Bruges e prometeu "cooperar plenamente" com as autoridades.

A Procuradoria Europeia, criada oficialmente em 2021, é um órgão independente da UE encarregado de combater fraudes aos fundos da União e qualquer outra infração que afete seus interesses econômicos (corrupção, lavagem de dinheiro, fraude transfronteiriça em matéria de IVA).

Esta instância supranacional encarrega-se de investigar, mas também de buscar e levar à Justiça os autores de tais infrações, um poder sem precedentes de que não dispunha o Organismo Europeu de Luta Antifraude (Olaf).

Mogherini, de 52 anos e ex-chanceler italiana, assumiu a direção da diplomacia da UE em 2014 e foi o rosto do bloco no exterior durante os cinco anos do mandato de Jean-Claude Juncker como presidente da Comissão.

Em particular, liderou em nome da UE as delicadas negociações sobre o programa nuclear do Irã.

Foi sucedida no cargo de alta representante pelo espanhol Josep Borrell, antes da estoniana Kaja Kallas assumir em dezembro de 2024.

Veja também