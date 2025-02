CMNE lembra os 80 anos da Tomada do Monte Castelo e homenageia ex-combatente da 2ª Guerra

A- A+

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) lembrou, em solenidade nesta sexta-feira (21) no Recife, os 80 anos da tomada do Monte Castelo pela Força Expedicionária Brasileira (FEB), na Segunda Guerra Mundial, ocorridA em 21 de fevereiro de 1945. Também nesta sexta foi homenageado o capitão Severino Gomes de Souza, herói da 2ª Guerra Mundial.



As solenidades ocorreram no quartel-general do CMNE, no Curado.



O capital Severino Gomes de Souza recebeu o Certificado de Voto de Aplauso, proposto pelo vereador do Recife Tadeu Calheiros, "em reconhecimento a sua extraordinária trajetória". O certificado foi entregue pelo vereador junto com o general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante Militar do Nordeste.

Além da homenagem, o ex-combatente participou da cerimônia especial em comemoração aos 80 anos da Tomada de Monte Castelo, na Itália. A conquista foi a primeira vitória brasileira na Segunda Guerra Mundial. O capitão Souza foi "destacado por sua valorosa participação no combate que selou a conquista de Monte Castelo, um feito que imortalizou a coragem e a determinação dos nossos heróis".



Presidido pelo comandante Militar do Nordeste, o evento contou com diversas autoridades, incluindo o general de Divisão Fernando Bartholomeu Fernandes, comandante da 7ª Divisão de Exército; e o general de Divisão Sérgio Rezende de Queiroz, comandante da 7ª Região Militar.

