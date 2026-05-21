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CRIME ORGANIZADO Ex-combatente da guerra na Ucrânia está treinando traficantes do CV no uso de drones para transporte Secretaria de Segurança diz que brasileiro que atuou como voluntário no conflito repassa técnicas militares a criminosos do Complexo do Alemão e teria presenteado um dos chefes da facção com uma placa balística usada no front europeu

A Subsecretaria de Inteligência da Secretaria estadual de Segurança Pública identificou que traficantes do Comando Vermelho (CV) vêm recebendo treinamento especializado para operar drones de grande porte usados no transporte de armas e drogas entre comunidades da facção no Rio. Segundo as investigações, o responsável por instruir os criminosos é um brasileiro que retornou recentemente da guerra na Ucrânia, onde teria atuado como voluntário no conflito contra a Rússia.

De acordo com a polícia, o homem permaneceu por pelo menos um ano na região de combate e, ao voltar ao Rio, passou a ensinar aos traficantes técnicas empregadas em operações militares, incluindo o uso de aeronaves não tripuladas para logística e monitoramento. De acordo com a polícia, os drones adquiridos pela facção são modelos usados em áreas agrícolas para pulverização e também em operações de entrega de carga. O custo estimado de cada aeronave ultrapassa R$ 200 mil.

A descoberta ocorreu após a Polícia Militar flagrar, por meio da câmera de uma aeronave, um treinamento realizado no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Nas imagens, um drone de grande porte, com cerca de três metros de comprimento, aparece cercado por pelo menos dez pessoas momentos antes da decolagem.

Segundo investigadores, os equipamentos usados pela facção são drones agrícolas ou de carga, capazes de transportar até 80 quilos — o equivalente a cerca de 20 fuzis FAL ou AR-15 — e de percorrer até 12 quilômetros. O valor estimado de cada aeronave supera R$ 200 mil.

Presente a traficante

As informações reunidas pela inteligência da Segurança Pública indicam ainda que o ex-combatente presenteou Edgar Alves de Andrade, o Doca, apontado como um dos integrantes da cúpula do Comando Vermelho, com uma placa balística usada por ele próprio durante o conflito no Leste Europeu.

A polícia acredita que o treinamento com drones ocorre em áreas do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, locais apontados como esconderijos de parte dos principais chefes da facção ainda em liberdade.

Além de Doca, também estariam na região Carlos da Costa Neves, o Gardenal, identificado como responsável pela segurança da facção e pela expansão territorial do tráfico em Jacarepaguá; Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, apontado como gerente-geral do tráfico; e Luciano Martiniano da Silva, o Pezão.

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os quatro traficantes somam 82 mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Cabo da Marinha preso em 2024

O uso de drones por organizações criminosas já vinha sendo monitorado pelas forças de segurança do estado. Em setembro de 2024, o então cabo da Marinha Rian Maurício Tavares foi preso pela Polícia Federal sob suspeita de operar drones para o Comando Vermelho.

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Segundo as investigações, uma aeronave não tripulada chegou a ser utilizada para lançar granadas na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, em fevereiro daquele ano, quando a comunidade ainda era controlada por milicianos.

A Marinha informou que o ex-cabo foi licenciado “a bem da disciplina” em fevereiro de 2025 e deixou os quadros da corporação. Atualmente, ele está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná.

Em maio deste ano, a Polícia Civil criou a Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas (Coant), responsável por organizar o uso de drones em ações de investigação, inteligência e operações policiais no estado. Entre os equipamentos adquiridos pela corporação há modelos com sensores térmicos, câmeras de reconhecimento facial e leitura de placas, além de aeronaves preparadas para voos noturnos e monitoramento em tempo real.

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