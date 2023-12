A- A+

Violência Ex-companheira reconhece e denuncia suspeito de agressão transfóbica em restaurante do Recife Em entrevista à TV Globo, mulher diz também ter sida agredida pelo homem identificado como Antônio Fellipe Rodrigues Salmento de Sá, com quem viveu um relacionamento abusivo

Depois da grande repercussão do caso de agressão realizada por um homem a uma mulher cisgênero de 34 anos, na saída do banheiro feminino do restaurante Guaiamum Gigante, no Recife, ao confundí-la com uma pessoa trans, outra vítima tomou coragem para denunciar o suspeito, em entrevista à TV Globo.



Sem revelar a identidade, a mulher relatou o histórico de violências que sofreu enquanto se relacionava com ele. Ela disse que teve um relacionamento com Antônio Fellipe Rodrigues Salmento de Sá e o reconheceu nas imagens que viralizaram nas redes sociais após a agressão no restaurante.

“Senti na pele o que aquela mulher sentiu. Aquele sentimento de impunidade, de ter passado por uma violência física e não ter acontecido nada contra o agressor”, desabafou a ex-companheira à reportagem da Globo.

Segundo a mulher, Antônio tem histórico de comportamentos agressivos e revelou ter passado por diversas situações de violência física e psicológica durante o relacionamento. “Ele sempre foi bem violento, não só em casa, mas na rua também”, denunciou.

Ainda de acordo com ela, o ex-companheiro sempre foi uma pessoa intolerante com a comunidade LGBTQIA+.

“Ele é muito homofóbico. Ele é muito preconceituoso. Já teve vez de a gente ter que sair de onde a gente estava porque, depois que ele bebe, ele começa a julgar as pessoas. Ele começa a soltar graça, sabe? Você sente vergonha”, declarou.

Entenda o caso

Uma mulher de 34 anos foi agredida, na noite deste sábado (23), ao sair do banheiro de um restaurante no bairro de Parnamirim, na Zona Norte do Recife. De acordo com o relato publicado por um amigo da vítima nas redes sociais, um homem teria dado um soco no rosto dela após questioná-la se ela era homem ou mulher.

A vítima não conhecia o agressor, que teria a confundido com uma mulher trans. O homem a abordou na porta do banheiro feminino e, ao ser questionado de volta sobre o motivo da pergunta feita a ela, teria desferido um soco.

Fotos compartilhadas nas redes sociais mostram o rosto da vítima machucado e os óculos quebrados. Outros clientes que estavam no momento também publicaram vídeos mostrando uma grande confusão no estabelecimento.



“Minha amiga é uma mulher cis (biologicamente mulher), mas além de ser um ataque transfóbico ainda foi misógino! Eu estou em choque!”, escreveu um amigo da vítima. Segundo ele, os seguranças do restaurante teriam escoltado o agressor para fora do local.

