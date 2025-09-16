Ter, 16 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SÃO PAULO

Ex-delegado geral Ruy Ferraz Fontes será velado na Alesp

Ruy Ferraz foi baleado em uma emboscada enquanto saía da sede da Prefeitura de Praia Grande

Reportar Erro
Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São PauloRuy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo - Foto: Polícia Civil de São Paulo

O velório do ex-delegado geral do Estado Ruy Ferraz Fontes, morto nessa segunda-feira, 15, em uma emboscada na Praia Grande, no litoral, paulista, está marcado para ocorrer nesta terça-feira, 16, entre 10 horas da manhã e 15 horas no Hall Monumental do Palácio 9 de Julho da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

O sepultamento está previsto para as 16 horas no Cemitério da Paz Morumbi, na zona sul da capital paulista.

Ao longo de mais de quatro décadas dedicadas à Polícia Civil, Fontes exerceu funções relevantes, entre elas a de diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).

"Atuou também no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic)", descreveu a Alesp.

Leia também

• O que se sabe sobre o assassinato de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de SP

• Justiça Militar solta três policiais acusados de envolvimento na morte de delator do PCC

• "Querido diário", "samambaia jurídica" e "delinquente do PCC": as frases do voto de Moraes no STF

Atualmente, ele era secretário de Administração Pública de Praia Grande e despachou na prefeitura normalmente nessa segunda-feira, antes de ser vítima de uma emboscada.

Histórico de ação contra o PCC
Fontes ficou conhecido por sua atuação contra a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022, após ser nomeado para o cargo de delegado-geral no então governo João Doria (na época no PSDB).

Em 2006, ele foi o responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, inclusive Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, antes de os bandidos serem isolados na penitenciária 2 de Presidente Venceslau.

Uma das suspeitas da polícia é que a ação tenha sido obra da Sintonia Restrita, o grupo de pistoleiros do PCC responsável no passado por planos para sequestrar o ex-juiz Sérgio Moro e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco). (Colaborou Marcelo Godoy)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter