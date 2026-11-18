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MUNDO Ex-deputada de direita se inscreve para disputar a Presidência de El Salvador O atual presidente, Nayib Bukele, buscará um terceiro mandato

A ex-deputada de direita Mayteé Iraheta, do partido Arena, se inscreveu nesta quarta-feira (18) para disputar as eleições de fevereiro de 2027 em El Salvador, nas quais o presidente Nayib Bukele buscará um terceiro mandato.

Com uma aprovação próxima a 80% devido à sua ofensiva contra os grupos criminosos, Bukele é o favorito para continuar por mais seis anos no comando do país, após uma reforma constitucional questionada, que instituiu uma reeleição indefinida.

Ao registrar sua candidatura, Mayteé, 38 anos, apresentou-se como uma opção para aqueles que não se sentem representados pelo governo e que desejam “mostrar esse descontentamento por meio do voto”. Ela disse à AFP que há uma grande expectativa de vitória, mas apresentou a complexidade do cenário atual, devido à concentração de poder nas mãos do presidente.

A candidatura de Mayteé foi feita pelo médico Rafael Aguirre, da Frente Esquerdista Farabundo Martí pela Libertação Nacional (FMLN).

Mayteé foi deputada durante o primeiro mandato de Bukele, período em que seu partido liderou parte da oposição legislativa. Com sua companheira de chapa, Verónica Henríquez, ela formou a primeira dupla de mulheres na disputa pelo poder em El Salvador.

A Arena governou entre 1989 e 2009, mas perdeu espaço para Bukele, que chegou ao poder em 2019 e depois de três décadas de alternância entre o partido e a FMLN.

“Já demos sete anos de oportunidade para este governo, e em sete anos não consegui resolver muitos problemas”, disse os apoiadores Carlos Saade, presidente da Arena.

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