Ex-detento é preso em Jaboatão por tráfico de drogas quatro meses após deixar sistema penitenciário

A- A+

Um ex-detento voltou a ser preso por tráfico de drogas, nessa quarta-feira (7), quatro meses após deixar o presídio por já ter cometido o mesmo crime. A prisão ocorreu no bairro de Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com informações da Polícia Militar de Pernambuco, que divulgou o caso nesta quinta-feira (8), policiais do 6º Batalhão foram acionados para o local por uma denúncia sobre grande quantidade de drogas que estaria em uma casa do bairro.

No local, os policiais confirmaram a denúncia e encontraram o suspeito, que não teve a identidade revelada. Ele estava na frente de casa e, segundo a polícia, "demonstrou muito nervosismo com a presença da viautra".

"Questionado, acabou confessando que guardava o material ilegal nos fundos da casa, onde foram encontrados aproximadamente quatro quilos de maconha", informou a Polícia Militar.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Prazeres, também em Jaboatão dos Guararapes, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Veja também

Recife Clínica de odontologia no bairro da Madalena, no Recife, é interditada por irregularidades