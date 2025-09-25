EUA
Ex-diretor do FBI James Comey é indiciado nos EUA por "crimes graves"
Acusações surgem poucos dias depois de Trump ter solicitado publicamente à procuradora-geral Pam Bondi que tomasse medidas contra Comey
O ex-diretor do FBI James Comey, um crítico proeminente do presidente americano, Donald Trump, foi indiciado em duas acusações, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta quinta-feira (25).
As acusações — de fazer declarações falsas e obstrução da justiça — surgem poucos dias depois de Trump ter solicitado publicamente à procuradora-geral Pam Bondi que tomasse medidas contra Comey e outros adversários políticos.