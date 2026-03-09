Seg, 09 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
eleições

Ex-Farc reafirmam "compromisso" com a paz em despedida como partido político na Colômbia

A participação política dos ex-guerrilheiros foi um dos pontos mais complexos das negociações com o governo para encerrar mais de meio século de conflito

Reportar Erro
Um funcionário eleitoral destrói um material de votação não utilizado durante as eleições legislativas colombianas na seção eleitoral de CorferiasUm funcionário eleitoral destrói um material de votação não utilizado durante as eleições legislativas colombianas na seção eleitoral de Corferias - Foto: Diana Sanchez / AFP

Ex-guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) reafirmaram nesta segunda-feira (9) seu "compromisso inabalável" com o acordo de paz de 2016, depois de desaparecerem como partido ao obter um fraco resultado nas eleições legislativas na Colômbia.

O histórico pacto que desarmou o então grupo rebelde mais poderoso do continente permitiu a seus membros criar o partido Comunes e garantiu 10 cadeiras no Congresso de 2018 a 2026.

Ao perder esse benefício, o grupo precisava disputar as urnas nas eleições de domingo para manter seus assentos no Legislativo. Mas nenhum dos 17 candidatos foi eleito, nem a coalizão à qual pertenciam superou o limite necessário para manter o reconhecimento como partido.

Leia também

• Esquerda de Petro será uma das principais forças no Congresso da Colômbia

• Ex-presidente da Colômbia nega vínculos com caso Epstein

• Colômbia define o Congresso antes da eleição presidencial

Apesar do resultado, "reafirmamos nosso compromisso inabalável com a implementação integral do Acordo Final de Paz", declararam os integrantes do Comunes em comunicado.

"Continuaremos honrando nossa palavra e trabalhando dia a dia para que a paz seja uma realidade em cada canto da Colômbia", acrescentaram.

A participação política dos ex-guerrilheiros das Farc foi um dos pontos mais complexos das negociações com o governo para encerrar mais de meio século de conflito.

A assinatura do acordo permitiu a reintegração à vida civil de cerca de 13 mil membros da guerrilha marxista.

Os ex-rebeldes enfrentaram a desaprovação da maior parte da população nas urnas e têm dificuldades para se manter na democracia.

A coalizão da qual o Comunes fazia parte no domingo obteve apenas 0,5% dos votos para o Senado e 0,2% para a Câmara dos Deputados.

"Conseguir votos não tem sido fácil", confessou à AFP uma semana antes das eleições Sandra Ramírez, a única candidata do partido ao Senado.

Especialistas consideram que o eleitorado rejeita o fato de os ex-guerrilheiros não cumprirem pena de prisão por seus crimes, como estabelece o acordo.

A cúpula das Farc foi condenada no ano passado a oito anos de trabalhos e atividades de reparação às vítimas por mais de 21 mil sequestros. Eles também aguardam sentenças por outros crimes de guerra e crimes contra a humanidade, como o recrutamento de menores.

 


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter